Beppe Grillo può fermare, o meglio rallentare, la marcia del governo Draghi verso il giuramento. Il presidente del Consiglio incaricato "con riserva" aveva in programma di salire al Colle domani, giovedì 11 febbraio, per discutere la lista dei ministri incaricati con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e giurare con il nuovo esecutivo al Quirinale nella giornata di venerdì, per affrontare subito le questioni più urgenti che si trova sul tavolo, tra cui le ordinanze del ministero della Salute sulle regioni in zona gialla, arancione e rossa. Ma il voto su Rousseau per far decidere agli iscritti grillini, in programma per oggi, slitterà come hanno annunciato il garante M5s e il "reggente" Vito Crimi ieri sera. E questa decisione rallenta la marcia di Draghi, che a questo punto salirebbe al Colle non prima di sabato per sciogliere la riserva.

Come Beppe Grillo può fermare (o rallentare) la marcia del governo Draghi

"Mi ha dato ragione su tutto, ma votare domani... aspettiamo un attimo, aspettiamo lui che pubblicamente ci dice quel che vuol fare ", ha detto ieri Grillo in video su Facebook, riferendosi al voto su Rousseau per sondare la base sull'ingresso nel governo Draghi. "Ho parlato e lui ha annuito sempre, ha ribadito che l'ambiente viene per primo, ma aspettiamo prima di scrivere sul meetup, vediamo cosa succede", ha aggiunto il fondatore del M5S, "aspetterei un attimo a fare domande a cui voi dovete dare delle risposte, sarete voi a decidere cosa fare, a decidere di mandare affanculo questo, o quell'altro". Poi è arrivata anche la bomba finale: "Ho detto 'primo non ci deve entrare la Lega perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente'. E lui mi ha detto 'non lo so, eh vediamo...'".

L'affermazione di Grillo viene successivamente "corretta" da Crimi: "Non poniamo condizioni. Abbiamo messo in guardia Draghi da questo dentro tutti su tutto", ha sostenuto il reggente M5s a DiMartedì correggendo parzialmente il tiro mentre Matteo Salvini aveva già risposto con una nota alle agenzie di stampa: "Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti su nessuno. E' incredibile invece l'atteggiamento di Grillo e dei 5 stelle che chiedono ministeri e vorrebbero imporre al professor Draghi un governo senza la Lega. Non e' questo che ha chiesto Mattarella e che serve all'Italia. Noi andiamo avanti tranquilli: prima il bene del Paese e poi gli interessi dei partiti".

Il Corriere della Sera aggiunge un altro tassello a questo scenario che potrebbe essere in qualche modo deflagrante: nel colloquio con Silvio Berlusconi Draghi aveva anticipato al leader di Forza Italia che ci sarebbe stato un rallentamento: "Purtroppo siamo in ritardo con la tabella di marcia perché bisogna attendere l’esito delle consultazioni dei Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau". E quando Berlusconi gli ha pronosticato un esito positivo Draghi è stato interlocutorio: "Eh, speriamo bene...". Draghi ritiene fondamentale la presenza del M5s nella sua maggioranza "larga" e per questo vede come un pericolo il voto sulla piattaforma della fondazione guidata da Davide Casaleggio. E il rischio, anche se Grillo ha assicurato che è vero il contrario è che dietro il rinvio del voto ci sia la tentazione di trattare sui ministri, cosa che il premier incaricato non intende fare se non con Mattarella, come Costituzione prevede.

Il colpo di scena di Grillo rallenta Draghi

Secondo i rumors delle ultime ore il rinvio del voto serve per rivolgere un quesito più definito alla base, su programma e anche modello di governo, se interamente tecnico o a metà strada tra il tecnico e il politico, sul cosiddetto modello Ciampi. E anche per valutare la possibilità di aggiungere l'opzione dell'astensione oltre che il sì o il no alla fiducia, particolarmente caldeggiata da chi nel partito vede come il fumo negli occhi la partecipazione all'esecutivo di Draghi. Una percentuale alta di voti per l'astensione potrebbe portare il sì a non raggiungere la maggioranza assoluta scombussolando così i piani dell'ala governista che non vuole lasciare la stanza dei bottoni. Il Fatto Quotidiano, giornale storicamente vicino ai grillini, spiega che uno dei punti che hanno spinto al rinvio è proprio l'opzione dell'astensione:

Una via per far partire comunque il governo Draghi, e magari per rendere più difficile espellere i contrari, visto che da Statuto chi vota no a un esecutivo composto anche dal M5S va cacciato subito. I “ribelli”, da Barbara Lezzi a Elio Lannutti, fino ai deputati Raphael Raduzzi e Alvise Maniero, si ritrovano alle 21 in un V-Day sul web.

Un'altra paura che serpeggia all'interno del M5s è quella che Draghi dopo il via libera per il governo non mantenga le promesse e vari un esecutivo tecnico o nel quale gli esponenti grillini non si trovino in posti chiave. Tanto che lo stesso Grillo ha chiesto a Draghi di varare un "superministero della Transizione ecologica" e qui, racconta La Stampa, c'è stato un piccolo colpo di scena: il premier incaricato si è fatto trovare pronto: aveva studiato il modello già esistente in Francia e dice di aver già avviato delle verifiche per provare ad adattarlo in Italia. Il MoVimento 5 Stelle attende quindi una presa di posizione pubblica di Draghi sul programma e, probabilmente, qualche rassicurazione in privato sui ministeri.

L'ex presidente della Bce dovrebbe però parlare solo alla fine delle consultazioni (potrebbe farlo oggi?) ma non c'è alcun protocollo che lo preveda obbligatoriamente. Sarebbe una sua scelta. In questo caso evidentemente obbligata dal rinvio del voto su Rousseau per avere la possibilità di avere i grillini all'interno dell'esecutivo. E con un worst case scenario che potrebbe vedere gli attivisti bocciare il sì alla fiducia o invitare all'astensione gli eletti anche dopo le sue parole. Infatti ieri sono state circa 700, tra militanti ed eletti M5s, le persone che hanno preso parte, in collegamento su zoom, al V-Day anti-Draghi lanciato dall'ala contraria alla fiducia al governo. Tra loro ci sono anche molti parlamentari, come Barbara Lezzi, Elio Lannutti, Alvise Maniero, Andrea Colletti, Mattia Crucioli, Elena Botto, Leda Volpi, Primo Di Nicola, Bianca Laura Granato, Pino Cabras, Jessica Costanzo, Laura Angrisani, Raphael Raduzzi.

Se arrivasse un no più o meno mascherato, a quel punto cosa farebbe il premier incaricato, che ha sempre detto di volere un'"ampia maggioranza" per il suo esecutivo e dovrebbe prendere atto che senza i grillini questa non ci sarebbe? Forse il governo potrebbe addirittura saltare o reggersi sulla coalizione Ursula senza il M5s? Questo stallo messicano è il primo problema che Draghi deve risolvere.