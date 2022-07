Governo: perché si va verso il Draghi bis (è già oggi il giorno decisivo)

Mancano solo 24 ore al redde rationem che deciderà il destino del governo. Giuseppe Conte ha ributtato il cerino nelle mani del premier sostenendo che "la decisione ora non spetta a noi, ma a Draghi" che dovrà rispondere alla richiesta di inserire nell’agenda di governo "le priorità da noi indicate" negli ormai celebri 9 punti, ai quali l’ex governatore della Bce però ritiene di aver già risposto in particolare su salario minimo e sostegno al reddito contro l'inflazione. Draghi spera che il mancato voto dei Cinque Stelle sul decreto Aiuti e le sue dimissioni (respinte) la scorsa settimana producano un chiarimento politico

Governo Draghi: cosa succede domani

Al terzo giorno si è conclusa l'assemblea-fiume del Movimento 5 stelle. La riunione iniziata sabato scorso, proseguita domenica e convocata nuovamente ieri dalle 14 è stata l'occasione per un confronto a tutto campo tra le varie anime del Movimento: da un lato la componente contiana e antigovernativa, dall'altro chi è contrario a uscire dal governo. La spaccatura interna è più vicina. Per tutto il giorno si sono rincorse le voci di un'imminente documento che porterebbe all'uscita di una parte (chi dice 15, chi 30) dei deputati dal gruppo e di qualche senatore, a Palazzo Madama, come è noto, la maggioranza è da sempre critica verso il governo Draghi. Chi conosce bene i pentastellati assicura che la scissione verrà annunciata oggi. La congiunta che Giuseppe Conte aveva convocato per stoppare il blitz di Davide Crippa alla Camera insomma non ha prodotto il risultato sperato.

Nel Pd nessuno ufficialmente chiude la porta a Giuseppe Conte, riuscire a recuperare l'ex premier all'ultimo minuto sarebbe la soluzione ideale - anche se il "centrodestra di governo" a questo punto dice che con M5s non è possibile andare avanti. La verità è che sono in pochi nel Pd a credere davvero che Conte alla fine decida di rientrare nei ranghi "anche perché Draghi non ha nessuna intenzione di trattare", assicura un parlamentare democratico. Per questo lo scenario cui si guarda concretamente è quello della possibile - anzi, quasi certa - nuova scissione M5s. Basterà a convincere il premier, che aveva sempre detto che per lui "non esistono" altre maggioranze rispetto a quella attuale? L'obiettivo di Letta è quello di dimostrare che la "larga maggioranza" esiste ancora, che l'area dei 5 stelle - sia pure senza più l'ufficialità del simbolo - è comunque rappresentata al governo.

Lega e Forza Italia devono far fronte al pressing di Meloni

Lega e Forza Italia non abbassano per adesso i toni. Silvio Berlusconi è rientrato Roma per guidare direttamente la delicata partita politica. Ieri nuova riunione con i vertici del partito (i ministri azzurri non sono stati invitati) di cui si è fatto portavoce Antonio Tajani: "Noi chiediamo stabilità per il paese, stabilità che non si può avere con il M5s al governo". Sulla stessa lunghezza d'onda la Lega di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ieri dopo una riunione con i dirigenti ha ascoltato i suoi parlamentari dai quali è emersa "l'insofferenza" verso M5s e pure il Pd e "ministri come Speranza e Lamorgese". Non proprio un viatico per mettere fine alla crisi e convincere Draghi a rimanere.

Anche la Lega si trova in una situazione "scomoda". Finora il caso pentastellato consentito di nascondere le tensioni nel Carroccio che fatica a reggere il pressing sulle urne della Meloni. Se Meloni accusa apertamente il Pd di fuggire dalle elezioni, cosa dirà all’alleato leghista e a Berlusconi se daranno una nuovo convinto "sì" al premier? C'è chi si dice certo che Salvini si farà convincere da Giancarlo Giorgetti e dai governatori del Nord a non portare il Paese alle elezioni subito, con il rischio di consegnarsi all’egemonia di Fdi.

La pressione non è solo su Draghi: anche i partiti domani sono obbligati a uscire allo scoperto. In tutto ciò, la posizione di Mattarella non è mai cambiata di un millimetro: ha provato a dissuadere l’ex presidente Bce e cerca di ricomporre il quadro. La sensazione è che le "urne subito" siano ogni minuto che passa un poco più lontane. Una maggioranza parlamentare c'è e che per il Capo dello Stato sarà difficile non tenerne conto prima di portare il Paese alle urne

Si va verso un Draghi bis?

Se domani Draghi dovesse dare retta alle proprie convinzioni, confermerebbe le dimissioni al Capo dello Stato, a quel punto costretto a sciogliere le Camere e portare il Paese al voto in autunno: "Ma sa di non potersi assumere il peso di una responsabilità così grave", scrive oggi la Stampa. Lo scioglimento delle camere in luglio significherebbe non avere alcuna certezza sul destino della legge di Bilancio, con il probabile esercizio provvisorio. Da un lato c'è la prospettiva concreta di restare a Palazzo per tre mesi da dimissionario senza avere i poteri necessari a gestire l'emergenza, dall'altra quella di restare con una maggioranza che dal giorno dopo la sue eventuale riconferma riprenderebbe a dividersi su tutto.

Si delinea un percorso per la soluzione della crisi, anche se tutto resterà in bilico fino all'ultimo: un governo Draghi bis, tenendo nella maggioranza almeno una parte, la meno riottosa, del M5s, senza Conte; Salvini e Berlusconi hanno ribadito che la porta per i contiani è chiusa. La presenza di una folta pattuglia di fuoriusciti pentastellati renderebbero la situazione più agevole anche per il Pd, che avrebbe altrimenti qualche difficoltà ad allearsi solo con il centrodestra. Un Draghi bis, dunque. E in tal caso si vota a fine legislatura, tarda primavera 2023.

"La soluzione non è facile, resta molto probabile che si voti, anche perché non vedo cedimenti del premier: non accetterà compromessi", avrebbe detto ieri un autorevole ministro. Ma se dal Movimento si staccherà, oggi, davvero quel gruppo di parlamentari che sta dando battaglia interna per dire sì alla fiducia, la maggioranza perderebbe formalmente il Movimento e il suo leader, ma sarebbe larghissima e Draghi non potrebbe più dire di no. Ma deve succedere nelle prossime ore: la prima condizione che deve verificarsi in queste ore per indurre Draghi a un ripensamento, è che si faccia chiarezza prima dell'ingresso del premier in Senato. Tra i draghiani secondo Repubblica l'ottimismo "nasce dalla convinzione che Salvini si faccia convincere da Giancarlo Giorgetti e dai governatori del Nord a non portare il Paese alle urne, col rischio per giunta di consegnarsi all'egemonia meloniana. È la fiducia che anche la venuta a Roma di Silvio Berlusconi preluda a un riallineamento di Forza Italia su una linea governista". Ma il punto è un altro: Draghi non vuole arrivare domani in Aula al buio, non basta una conta per avere quell’agibilità politica che il presidente del Consiglio ritiene essenziale.

Nel marasma di dichiarazioni e manovre, si inseguono voci. Le prime riguardano una raccolta di firme in corso su un documento dei "governisti" pronti a lasciare il M5s: i numeri ballano, c'è chi moltiplica per due il dato di quella ventina che ha parlato chiaramente a favore di Draghi. Ma la conta definitiva non c'è, anche perché, per ora, Conte non ha detto una parola definitiva sulla posizione che il M5s terrà al momento della fiducia. Il premier oggi scriverà il discorso che terrà domani alle Camere: senza una schiarita non aspetterebbe nemmeno il voto di fiducia per andare a dimettersi da Mattarella, lo annuncerebbe in Parlamento nella sua replica. Ma la pressione per farlo restare a Palazzo Chigi è fortissima.