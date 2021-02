Governo Draghi, il voto di fiducia oggi alla Camera

Come al Senato, anche alla Camera la nuova maggioranza ha presentato una mozione unica sulla fiducia al governo Draghi. Il testo ricalca quello - già stringatissimo - di palazzo Madama, per dire che la Camera ascoltate le comunicazioni del presidente del Consiglio esprime la fiducia al governo.

I firmatari sono i capigruppo Davide Crippa (M5s), Riccardo Molinari (Lega), Graziano Delrio (Pd), Roberto Occhiuto (Forza Italia), Maria Elena Boschi (Iv) e Manfred Schullian (Misto).

Il voto finale è previsto per le 20, dopo le dichiarazioni previste a partire dalle 18.30. Draghi non ha parlato questa mattina a Montecitorio. La discussione generale è andata avanti fino alle 12, per poi riprendere alle 13.30 dopo la sanificazione dell’Aula. Nel pomeriggio ulteriore discussione fino alle 16, con un'altra pausa fino alle 18.

Ieri al Senato il governo Draghi ha incassato 262 voti favorevoli, diventando il terzo governo con più “sì” nella fiducia iniziale a Palazzo Madama fra tutti quelli che si sono susseguiti nella storia dell’Italia repubblicana.

La replica di Draghi: "Il paese deve difendersi dalla corruzione"

Alle 18.03 il premier Draghi ha preso la parola per la replica. Una replica durata appena 13 minuti e che ha ricevuto otto applausi dai deputati presenti, nei passaggi relativi tra gli altri alla lotta alla corruzione, all’impegno sulle carcere, sul sport e infine sul turismo.

“Il paese deve difendersi dalla corruzione”, ha detto Draghi, parlando anche dei numerosi problemi sul piatto: corruzione, lotta alla mafia, carceri, giustizia, ripresa economica, turismo, sport.

“Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque, intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza”, ha detto Draghi in apertura della sua replica alla Camera.

“Nel medio periodo, per la ‘ripartenza’, il tema delle piccole e medie imprese, ha detto Draghi, "comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva. Sostenere l'internazionalizzazione, potenziare il credito imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e consulenza per la quotazione delle Pmi. Dobbiamo estendere il piano di industria 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale". Draghi ha poi ribadito che sulla tutela del Made in Italy e contro la concorrenza sleale l’impegno del governo sarà “totale”.

"Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus", ha aggiunto Draghi.

Il fatto che nel discorso di ieri “non abbia detto nulla” sullo sport, ha ribadito Draghi, “non significa che non sia importante”. Per il premier si tratta di “un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell'immaginario collettivo, fortemente colpito dalla pandemia. Questo governo si impegna a preservare e sostenere il sistema sportivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all'impatto economico, agli investimenti e ai posti di lavoro ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo, formativo e salutistico".

"Penso ai grandi eventi sportivi nazionali e internazionali la cui massima espressione è rappresentata dai Giochi olimpici di Milano e Cortina 2026. Il lavoro che dobbiamo sviluppare per prepararci al meglio all'evento è già una manifestazione di fiducia nel futuro dell'Italia, al suo interno e all'estero, oltre che un'occasione di sviluppo per infrastrutture, turismo, innovazione tecnologia, ricerca e sostenibilità ambientale”, ha aggiunto Draghi.

Quanto al tema del turismo, Draghi ha ribadito: “Se c'è un settore che riparte sicuramente è quello, lì non abbiamo dubbi. E' sicuro perché siamo l'Italia, quindi merita sostegno".

Governo Draghi, la diretta dalla Camera

Il discorso al Senato di Draghi “mi è piaciuto, ora deve affrontare problemi con cuore oltre che mente, in modo che si possa dare via alla campagna di ricostruzione che in molti hanno paragonato alla ricostruzione del dopoguerra", è stato il commento di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha poi augurato al governo di "riuscire a mettere da parte ogni discussione per arrivare a provvedimenti precisi".

"Nelle prossime ore, e non solo dai 5 Stelle, ci saranno diverse persone che cominceranno il loro cammino con la Lega, sia alla Camera che al Senato”, ha detto oggi il leader della Lega, Matteo Salvini parlando ai cronisti fuori da Palazzo Madama, aggiungendo: “Oggi al Senato Lega e Forza Italia, quindi il centrodestra, sono forza di maggioranza rispetto al Pd e 5 Stelle".