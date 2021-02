Governo Draghi: perché nessuno ha fretta

Il premier avrebbe tutta l'intenzione di prendersi alcuni giorni di tempo per sondare le parti sociali, mettere in piedi un secondo giro di consultazioni, e solo dopo stilare la lista di ministri e poi presentarsi alle Camere. Ai partiti politici va bene così, perché devono risolvere grane interne non da poco prima di dare l'ok all'eventuale nuovo esecutivo

E' la calma, l'assenza di qualsiasi tipo di fretta, la caratteristica che balza agli occhi in queste ore. Nessuna volontà di accelerare, da parte di nessuno. Mario Draghi vuole fare le cose con calma. Al termine delle consultazioni,ha spiegato ai partiti che farà una sintesi. L'ipotesi di un governo di legislatura che comprenda tutti, o quasi, è sul tavolo: inutile girarci intorno.

Governo Draghi: quali partiti lo sosterrebbero?

Si tratterebbe di un governo con un programma marcatamente europeista (impossibile che sia altrimenti, visto il profilo del premier incaricato), che arruoli anche ministri politici. Almeno uno per ogni forza, si dice. Ma c'è tempo per i nomi. Draghi avrebbe tutta l'intenzione di prendersi almeno 3-4 giorni di tempo per sondare le parti sociali, mettere in piedi un secondo giro di consultazioni, e solo dopo stilare la lista di ministri e presentarsi alle Camere.

La Lega c'è. Matteo Salvini dice: "Siamo a disposizione, non poniamo veti". Il Pd è palesemente in difficoltà, ma ha smentito con forza in queste ore l'ipotesi di un appoggio esterno al governo, secondo cui i dem sarebbero stati disponibili a non indicare alcun nome per alcun ministero, votare la fiducia al governo Draghi e appoggiare poi l'esecutivo provvedimento per provvedimento. LeU in ogni caso è ancora più titubante a stare in un governo con Salvini dentro. Siamo davvero nel campo delle ipotesi e della fantapolitica. Non si sfila il Movimento 5 stelle, che ha dichiarato attraverso il reggente Vito Crimi: "Noi ci saremo con lealtà, abbiamo chiesto di non indebolire il reddito di cittadinanza per un nuovo esecutivo solidale, ambientalista ed europeista". Al premier Mario Draghi "abbiamo ribadito la nostra volontà che non siano indebolite misure come il reddito di cittadinanza e abbiamo trovato una persona sensibile a questo tema" ha aggiunto Crimi. Italia Viva, pur con il rischio irrilevanza all'orizzonte, sosterrà il governo. Ma ha ampiamente e diffusamente argomentato come il reddito di cittadinanza sia una delle prime misure da correggere. Insomma, confusione.

Draghi e i partiti non hanno fretta: ecco perché

Matteo Salvini non ha fretta perché l'idea di tornare con un peso specifico importante nel governo stuzzica i leghisti, ma luideve trovare il modo di mantenere intatto il centrodestra, visto il niet di Giorgia Meloni a Draghi. Nicola Zingaretti non ha fretta perché l'ingresso della Lega "ci mette in grande difficoltà" avrebbe ammesso il segretario Pd, con il rischio di pagare un prezzo elettoralmente troppo alto andando a governare col Carroccio. Non ha premura nemmeno il M5s, che deve far digerire alla base un sostegno al governo guidato dal simbolo di quelli che fino all'altroieri i pentastellati definivamento i "poteri forti".

Draghi, poco ma sicuro, non vuole sentir parlare di manuale Cencelli. I conti che circolavano nelle scorse ore con il numero di ministri per ciascun partito che eventualmente sosterrebbe il governo, non rientrano nell'ordine delle cose. Capire quale sia il piano operativo di Supermario è pressoché impossibile: non ha uno staff, né un ufficio di comunicazione, e il suo interlocutore principale resta in questa fase Sergio Mattarella, al quale riferirà nei prossimi giorni. Non ci sono nemmeno date ipotizzate per il giuramento del nuovo governo.

E' un puzzle quello che Draghi proverà a comporre. La Lega fa presente alcuni temi che dovrebbero essere al centro del programma del nuovo governo: "dalla Tav al ponte sullo Stretto, dal Brennero alla Pedemontana fino allo sviluppo dei porti". Un'ora dopo il Movimento 5 stelle parla di un esecutivo "solidale e ambientalista". LeU assicurava:"Non firmeremo mai il programma di un governo in cui ci sia la flat tax”. I leghisti spingevano per la flat tax ancora prima di incontrare Draghi, che però non si farà tirare per la giacchetta da nessuno.

Per ora tutto è possibile. Vale tutto. Anche credere che il quesito sulla piattaforma Rousseau ipotizzato oggi da alcuni quotidiani ci sarà davvero: "Sei d’accordo che il Movimento faccia parte di un governo presieduto da Mario Draghi?". "Ci aspettiamo da Draghi una sintesi e, al secondo giro di consultazioni, di cercare di capire se sono superate alcune criticità che fino a martedì ci sono state, con l'impossibilità di ricucire con una piccola parte della maggioranza precedente" commenta ancora Crimi, con chiaro riferimento a Liberi e Uguali.

Draghi chiede ai partiti di attendere e poi di ascoltare la sua sintesi. E solo dopo di valutare il da farsi.