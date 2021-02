Alla fine Matteo Salvini fa la mossa che spariglia: dice sì "senza condizioni" al governo Draghi. La mossa del Capitano nel partito fa vincere l'anima aperturista guidata da Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia (i "perdenti" sono Claudio Borghi e Alberto Bagnai, che però per ora fanno buon viso a cattivo gioco) ma soprattutto politicamente serve a mettere in difficoltà il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle e ad allontanare la sensazione che l'esecutivo dell'ex presidente della Bce fosse un Conte-Ter mascherato.

Perché Salvini ha detto sì al governo Draghi

Salvini annuncia la fumata bianca per il governo Draghi poco prima di mezzogiorno, dopo mezz'ora di colloquio della delegazione della Lega con il presidente incaricato "con riserva" e fa sapere anche di non aver posto "condizioni" (e quindi nemmeno quella di diventare ministro) e nemmeno "veti" alla partecipazione di altre forze politiche (e quindi, in teoria, nemmeno alla partecipazione di Giuseppe Conte al governo, anche se questa ora comincia ad allontanarsi). La scelta del Capitano scopre la Lega a destra lasciando una prateria per gli scontenti a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia e lo metterà politicamente in difficoltà se alla fine quello di Draghi dovesse essere davvero un governo di tutti: "Per me non è semplice: potrei avere al mio fianco uno di quelli che mi ha mandato a processo. Sarebbe impegnativo essere in maggioranza con qualcuno che mentre io difendevo i confini dell'Europa saliva sul barcone o andava in procura a denunciarmi. Ma questo è sufficiente per dire 'no'? No. Noi ci siamo imposti di guardare oltre".

Ma il calcolo politico di Salvini è cristallino: in difficoltà adesso vanno quelli che hanno già detto sì (il Pd) o stavano per farlo (il M5s). Perché toccherà anche a loro spiegare come mai si trovano in maggioranza con colui che indicavano come il male assoluto, oppure cambiare idea facendo la figura degli irresponsabili. L'alternativa per il Capitano era quella di scegliere la strada dell'astensione alla fiducia oppure votare no, rimanendo fuori dai giochi di un esecutivo che poi avrebbe potuto avere successo nella sua azione di governo facendogli fare un'altra volta la figura dell'irresponsabile come al Papeete. Il prezzo che deve pagare è la posizione da euro-scettica a euro-riformatrice.

D'altra parte, spiega oggi Antonio Polito sul Corriere della Sera, fare l'antieuropeo mentre dall'Europa stanno arrivare centinaia di miliardi porterebbe allo stesso isolamento che soffrì il Pc negli anni '50 quando era antiamericano mentre arrivava il Piano Marshall. In più, a differenza di Monti che arrivava per tagliare (in base a una lettera della Bce firmata da Trichet e dallo stesso Draghi...), l'attuale premier incaricato arriva per spendere. La situazione politica è differente: richiede scelte differenti. Le stesse che gli chiedeva quella parte di ceto produttivo che al Nord e soprattutto al Nord-Est vota Lega ma vuole partecipare al prossimo governo.

L'irruzione di Salvini nel governo Draghi

Uscendo dal colloquio con Draghi il leader della Lega sembra far capire che sui temi discussi si può trovare convergenza. La parola magica è "ripartenza", più volte usata come punto di incontro tra i desideri del partito e la visione del premier incaricato. Rotto il fronte del centrodestra, dopo aver percepito segnali positivi dal premier incaricato, Salvini mette a disposizione tutta la Lega. Noi ci siamo "con i 131 deputati, 63 senatori, i nostri governatori, le migliaia di sindaci", scandisce il capo del partito, parlando con i giornalisti al termine del colloquio. "Noi - aggiunge - a differenza di altri, pensiamo che non si possa andare avanti a forza di no", dove il riferimento implicito non è solo al veto di Leu, ma anche al no di Meloni, incassato ieri pomeriggio da Draghi.

L'irruzione di Salvini nel governo Draghi è una giravolta che sorprende anche i suoi, ma che soprattutto fa spaccare il fronte del Partito Democratico. Tanto che ieri circolavano voci sulla possibilità che il Pd si spostasse verso l'appoggio esterno da parte dei dem. Voci alimentate dalla "preoccupazione di qualche parlamentare", come è stato spiegato da fonti di Palazzo Madama, proprio per l'apertura arrivata dalla Lega di Matteo Salvini. E che poi vengono smentite da una nota ufficiale della direzione guidata da Nicola Zingaretti: "Sono totalmente infondate le notizie su orientamenti assunti su eventuale appoggio esterno al Governo. La posizione del Pd è stata votata dalla direzione nazionale all'unanimità e illustrata ieri al Professor Draghi".

Ma oggi un retroscena su La Stampa spiega che il partito è in tumulto. Quando arriverà il primo barcone e Salvini chiederà di chiudere i porti cosa farà Draghi? E come si metterà per il Pd? Per questo il partito sta riflettendo seriamente sulla possibilità di non lanciare esponenti politici di primo piano nel prossimo governo:

Sceglierà una terza via, come sempre: se entrerà la Lega, per evitare una photo opportunity imbarazzante di Zingaretti accanto a Salvini (o di Gualtieri accanto a Bagnai), farà entrare nel governo solo i cosiddetti «tecnici di area». Ovvero ministri vicini al Pd che provengono dalle istituzioni, meglio se da Banca d’Italia, come fu nel 2012 per Fabrizio Barca.

Quindi il modello "sarà più quello del governo Monti che quello del governo Ciampi". Proprio quel governo che portò alle elezioni del 2013 e alla prima esplosione del MoVimento 5 Stelle e del populismo. E proprio per questo c'è una frase detta ieri dal Capitano che deve far riflettere: "È chiaro che, se sarà, sarà un esperimento breve e limitato nel tempo e di carattere eccezionale". Nei giorni scorsi lo stesso Salvini aveva detto pubblicamente che poteva dare l'ok al governo Draghi in cambio di una data certa per le elezioni, cosa che nessuno degli attori in gioco poteva concedergli. Oggi parla di limitazioni temporali mentre sa benissimo che a fine luglio scatta il semestre bianco e di lì a breve andrà scelto un nuovo presidente della Repubblica. E qui per lui le alternative sono due: la prima è provare a far cadere il governo poco prima del semestre bianco per andare alle elezioni in fretta, con il rischio di finire per la seconda volta come con la crisi del Papeete. La seconda è quella di far eleggere Draghi al Quirinale e poi andare al voto. Per vincere facilmente le prossime elezioni. Ma solo nel 2022. L'alternativa, però, è che si vada al voto solo alla scadenza della legislatura. Un anno in meno è pur sempre un anno in meno.