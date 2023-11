Così il governo Meloni ha affossato il salario minimo

Col favore delle tenebre, il governo ha smontato il salario minimo proposto dalle opposizioni. Poco dopo le 22, in un ambiente definito "insalubre" da molti deputati, che visto il gran numero di colleghi presenti avevano invano chiesto di svolgere l’importante seduta in una sala più grande, è stato approvato l’emendamento del centrodestra che trasforma la Pdl presentata dalle opposizioni in una legge delega al governo.

Salta la paga minima oraria

Il presidente della commissione lavoro, Walter Rizzetto, firmatario dell’emendamento incriminato, per velocizzare i lavori ha tagliato i tempi degli interventi e ha portato a casa il risultato. In parole povere, il governo fa sua la proposta delle minoranze, cancellandone però la parte fondamentale, ovvero la paga minima oraria di nove euro l'ora, diluendola in una lista di buoni propositi.

L’impegno del governo

Il testo approvato, impegna l’esecutivo a legiferare entro sei mesi attraverso una serie di decreti legislativi che dovrebbero mirare a "garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione"; "assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi, anche rafforzando la contrattazione collettiva e prendendo a riferimento i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali maggiormente applicati"; "favorire lo sviluppo progressivo della contrattazione di secondo livello per fare fronte alle diversificate necessità correlate all'incremento del costo della vita e alle differenze dei costi su base territoriale". Su questo ultimo punto le opposizioni hanno attaccato il governo, che in questo modo ripropone di fatto le vecchie gabbie salariali.

Barzotti (M5S): "Una pagina nera per il Parlamento, si devono vergognare"

"Quella scritta stasera – commenta la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro, Valentina Barzotti – è una pagina nera per il Parlamento. Il presidente Rizzetto ha tagliato i tempi della discussione, ci ha fatto lavorare in un ambiente insalubre per tutta la durata della seduta e alla fine non ha permesso a tutti gli iscritti di poter parlare in dichiarazione di voto. La sostituzione della nostra pdl per l’introduzione del salario minimo legale con una delega al Governo crea un precedente pericolosissimo, svilendo il ruolo delle Camere. Si devono vergognare".

"Dal governo una presa in giro per prendere tempo"

Come spiega la deputata M5S, oltre a non fissare una paga oraria minima, l’emendamento Rizzetto scavalca di fatto il lavoro del delle due Camere, confermando la tendenza del governo Meloni ad accentrare tutte le decisioni, procedendo con decreti e voti di fiducia: "Così facendo – spiega ancora Barzotti – la Camere abdicano al loro ruolo legislativo in materia salariale: una presa in giro utile solo a prendere tempo, visto che la maggioranza non sa come affrontare la questione. Introdurre una soglia minima legale sotto cui nessun contratto collettivo può scendere, come proponiamo noi, è un passo che il nostro Paese deve assolutamente fare, così come in Europa lo hanno fatto altri 22 Paesi su 27. La questione salariale e il lavoro povero sono un tema cruciale: fra pandemia e inflazione, alla fine del 2022, in Italia i salari erano inferiori del 7,5 per cento, contro il 2,2 per cento della media Ocse; nel Mezzogiorno la perdita in termini reali è stata addirittura dell’8,4 per cento. Malgrado ciò, il governo se ne frega del lavoro povero per i suoi interessi di bottega. Non ci sono altre ragioni per affossare la nostra pdl in questo modo".

"La contrattazione collettiva non basta"

L’esecutivo, come spiegato più volte dai suoi esponenti e come "consigliato" dal Cnel guidato dall’ex ministro della Pa del governo Berlusconi, Renato Brunetta, di introdurre il salario minimo non ne vuole proprio sapere e sostiene che per aumentare gli stipendi si debba puntare sulla contrattazione collettiva. Quello che non viene detto è che la stragrande maggioranza dei contratti su cui si applica la contrattazione collettiva prevedono paghe già sopra la soglia dei 9 euro l’ora che proponevano le opposizioni. Il problema riguarda tutti gli altri. "Si fa finta di non capire – continua Valentina Barzotti – che la contrattazione collettiva da sola non basta: necessita di essere supportata con una legge, perché le distorsioni di mercato e il dumping spesso indeboliscono il dialogo sociale. Ci sono contratti che prevedono minimi salariali bassissimi: ecco perché una norma metterebbe finalmente la parola 'fine' sulla contrattazione al ribasso. Anche l’idea di differenziare i salari in base al costo della vita, prevista sempre dall’emendamento Rizzetto, è lunare. Divide il Paese, come se già non bastasse l’autonomia differenziata, e riapre la stagione delle 'gabbie salariali'. Questa maggioranza ci riporta nel più buio e profondo passato".

Schlein: "È antipasto di premierato"

Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si era presentata in commissione Lavoro per sostenere la battaglia delle opposizioni conro la forzatura imposta dal governo. "Non esiste al mondo – ha spiegato – che una legge di iniziativa parlamentare delle opposizioni si trasformi in una delega al governo. Questo è a tutti gli effetti un antipasto di premierato, una leva per svuotare il Parlamento delle sue prerogative e per mortificare i diritti delle minoranze ad avanzare proposte".

