Riforma fiscale e ponte sullo Stretto di Messina: le decisioni del Consiglio dei ministri

Riforma fiscale, ponte sullo Stretto di Messina, riorganizzazione del ministero dell'Economia. Consiglio dei ministri "ricco" quello di oggi giovedì 16 marzo. La riunione è stata indetta per le 16.30 a Palazzo Chigi.

In agenda tutti provvedimenti che sono stati lanciati con orgoglio, prima ancora del via libera ufficiale, dalla premier: "In Consiglio dei ministri importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e imprese. Avanti a testa alta".

Il Consiglio dei ministri di oggi giovedì 16 marzo 2023

Il Consiglio dei ministri è convocato a Palazzo Chigi alle 16.30. L'ordine del giorno non è ancora stato ufficializzato, ma l'Esecutivo dovrebbe dare il via libera alla riforma fiscale, al decreto legge vagliato mercoledì in pre-Consiglio sul ponte sullo Stretto, alla riorganizzazione del Mef.

Meloni annuncia una "rivoluzione fiscale"

"Il Governo rivendica con orgoglio le scelte fatte finora, sempre in difesa dell'interesse italiano. Domani in Consiglio dei Ministri importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e imprese: una rivoluzione fiscale che garantisca meno tasse, più crescita, equità e che getti le basi per un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti. Avanti a testa alta". Si legge in un post Facebook di Giorgia Meloni.

La riforma fiscale

In Consiglio dei ministri quella che Meloni definisce "la rivoluzione fiscale". Si prevede:

il riordino dell'Irpef (con l'obiettivo della flat tax per tutti in cinque anni);

il taglio dell'Ires (Imposta sui redditi delle società, ndr) per le imprese che impiegano gli utili in investimenti e nuove assunzioni;

l'abolizione dell'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive;

la clausola "salva-conti" con la cancellazione delle sanzioni penali per l'evasione legata a cause oggettive, che non dipendono dal contribuente.

I decreti legislativi, quelli che danno le indicazioni concrete per attuare i punti della riforma, dovranno essere emanati entro 24 mesi dal via libera del disegno di legge da parte del Parlamento.

Il ponte sullo Stretto, come sarà e quando partono i lavori

Secondo la bozza circolata nelle scorse ore, il decreto il decreto legge con le "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente" sarà articolato in 7 articoli. Si parte dalla (ri)nascita della società Stretto di Messina coinvolgendo le regioni Calabria e Sicilia, Anas e Rfi. Il tutto con un controllo di Mef e Mit che saranno gli azionisti di maggioranza almeno al 51%. Si indica al 31 luglio 2024 la data limite per l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera.

Dal ministero delle Infrastrutture si precisa che "in corso ci sono approfondimenti per sciogliere le ultime questioni tecniche e procedere con massima celerità: per questo il testo definitivo verrà diffuso ufficialmente solo dopo l'approvazione nel Consiglio dei ministri".

Il progetto "è nel segno della continuità rispetto a quanto era stato fatto fino al 2012 e poi interrotto dal governo Monti. Si parla, quindi, di una struttura a campata unica. Sarà il ponte sospeso strallato più lungo al mondo: 3,2 chilometri. Il progetto verrà attualizzato - dicono ancora dal Mit - Si parte da quello definitivo che andrà aggiornato con le specifiche tecniche delle nuove normative soprattutto in materia ambientale e di sicurezza. L'operazione è stata condotta in costante interlocuzione con la Commissione europea che ha espresso fin da subito grande interesse per l'iniziativa".

Nasce il dipartimento dell'Economia

Nasce al Mef il "Dipartimento dell'Economia" con competenze "in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico". Lo si legge nella bozza del provvedimento di riorganizzazione del ministero che l'Ansa ha visionato e che è atteso oggi in Consiglio dei ministri. Si tratta nel dettaglio di un Regolamento di modifica al decreto del presidente del Consiglio del 26 giugno 2019.