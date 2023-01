Le nomine all'Economia e il nodo giustizia al Consiglio dei ministri di oggi 19 gennaio 2023

Le nomine sulla pratica dello spoyl sistem, ma anche un disegno di legge "in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza" e provvedimenti per rafforzare le politiche in favore degli anziani. Sono alcuni dei punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi, 19 gennaio 2023. Il vertice è fissato per le 18,30.

Il Consiglio dei ministri di oggi 19 gennaio 2023

Questo l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri reso noto da Palazzo Chigi.

Disegno di legge - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;

Disegno di legge - Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza);

Decreto del presidente della Repubblica - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante "Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici";

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Regolamento recante "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

Leggi regionali.

Le nomine

Il Mef ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’iscrizione nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti. Al Tesoro è indicato Riccardo Barbieri al posto di Alessandro Rivera, alla Ragioneria è confermato Biagio Mazzotta e all'Amministrazione Generale del personale e dei servizi c'è Ilaria Antonini.

Riccardo Barbieri, 65 anni, è interno al ministero. Dal 2015 è capo economista responsabile della direzione I Analisi Economico Finanziaria del dipartimento del Tesoro.



Inoltre il ministero dell’Economia e delle finanze presenterà una proposta di riforma del modello organizzativo "con lo scopo di assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi assegnati in primo luogo a livello europeo e internazionali tramite una diversa articolazione della struttura dipartimentale".