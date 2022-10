Ergastolo ostativo, stop all'obbligo dei vaccini Covid, rave e nomine: le prime decisioni del Consiglio dei ministri

La giustizia - ergastolo ostativo in particolare - Covid e obbligo vaccinale, contrasto dei raduni illegali, nomine. Parte da qui il governo Meloni. Sono questi i temi all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi, 31 ottobre 2022. Si tratta del Consiglio numero due, ma è in realtà è il primo Consiglio vero e proprio perché il primo è stato quello post cerimonia della campanella ed è servito ad adempimenti formali con la ratifica della nomina dei vicepremier e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Il Consiglio dei ministri di oggi lunedì 31 ottobre

Così recita l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi lunedì 31 ottobre, alle 13 a Palazzo Chigi: "Decreto legge: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".

Poi la formula di rito "varie ed eventuali". Dovrebbe essere all'esame del Consiglio anche la lista dei viceministri e dei sottosegretari

Come cambia l'ergastolo ostativo

Andiamo con ordine. Il governo Meloni punta a varare un decreto legge per mantenere il cosiddetto "ergastolo ostativo", considerato uno strumento essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata.

L'ergastolo ostativo non permette che il detenuto benefici di determinati permessi, come quelli premio o la semilibertà, a meno che non collabori con la giustizia. Si applica per chi sconta la massima pena per delitti di mafia e terrorismo, ma anche per eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, reati di pedopornografia, prostituzione minorile, tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione.

Un anno fa, la Consulta ha definito l'ergastolo ostativo come è oggi "incompatibile" con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena, dettati dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, e con il divieto di pene degradanti sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani. I giudici hanno sollecitato il Parlamento a intervenire sul tema ma il termine fissato è quello dell'8 novembre.

Da qui l'esigenza del nuovo Esecutivo di agire velocemente per la riformulazione dell'ergastolo ostativo rispondendo ai rilievi della Consulta ma mantenendolo. Il testo in esame - informa una nota - ricalca il disegno di legge 2574 già approvato nella passata legislatura dalla Camera e punta a "evitare le scarcerazioni facili dei mafiosi, perché permette l'accesso ai benefici penitenziari al condannato che abbia dimostrato una condotta risarcitoria e la cessazione dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata".

Sempre sul tema della giustizia, il Consiglio dei ministri affronterà il rinvio al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma Cartabia.

Stop con l'obbligo vaccinale anti Covid

All'esame del Consiglio dei ministri anche l'anticipo a domani, 1 novembre 2022, della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria (anche nelle Rsa) e la conseguente abrogazione delle sanzioni per l`inosservanza dell'obbligo. La scadenza dell'obbligo finora era prefissata al 31 dicembre.

La presidente Meloni già nelle sue dichiarazioni programmatiche in Parlamento aveva chiarito di volere agire in discontinuità, rispetto ai precedenti Esecutivi, nella gestione della pandemia. Questo il primo, significativo, cambio di rotta. Meloni ha ribadito più volte la volontà di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, "nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia".

Il governo dovrebbe invece mantenere l'obbligo di mascherine negli ospedali e nelle Rsa, contrariamente alle notizie sulla "discontinuita'" circolate fino a oggi e che avevano fatto "insorgere" Campania e Lombardia.

I raduni illegali

In arrivo anche un provvedimento contro i raduni illegali. Un tema particolarmente attuale dopo il rave party di Halloween organizzato a Modena e interrotto con intervento delle forze dell'ordine. Si punta a valare strumenti più efficaci sia per la prevenzione sia poi per la gestione dei raduni non autorizzati.

Viceministri e sottosegretari del governo Meloni

Altro argomento caldo nell'agenda del Consiglio dei ministri sono le nomine di viceministri e sottosegretari per completare la squadra di governo. Dovrebbero essere tre i viceministri forzisti: Sisto alla Giustizia, Barelli agli Interni e Valentini al Mise. Per gli altri nomi spettanti a FI alla fine potrebbero spuntarla, oltre a Perego (alla Difesa) e Casasco (Mef), le azzurre Siracusano, Savino e Bergamini. Barachini dovrebbe avere la delega all'Editoria. Anche nella Lega tanti sono gli 'iscritti' alla corsa: sicuri di un posto Rixi (viceministro alle Infrastrutture) e Molteni (agli Interni). In ballo per un ruolo Freni (Mef o Mise), Durigon (Lavoro), Gava (Transizione energetica), Ostellari o Morrone (Giustizia), Borgonzoni (Cultura). Possibili Sasso (Istruzione) e Bitonci. Mentre per FdI si fanno i nomi, tra gli altri, di Ferro (Mezzogiorno), Frassinetti (Istruzione), Delmastro (Giustizia), Gemmato (Salute), Bignami (Mise). Cirielli dovrebbe diventare viceministro agli Esteri e Leo al Mef.