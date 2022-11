I conti dello Stato e i nuovi ministeri al centro del Consiglio dei ministri

L'economia al centro del Consiglio dei ministri di oggi, 4 novembre, previsto per il pomeriggio tra le 17 e le 18 a Palazzo Chigi. Non è ancora stato reso noto l'ordine del giorno, ma punto focale del vertice è quasi certamente la Nadef ovvero la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. La stessa presidente Meloni lo ha anticipato ieri nel colloquio con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Al vaglio del Cdm anche la relazione sull'evasione. Il Governo dovrebbe discutere anche del decreto legge di riorganizzazione dei ministeri. Alcuni, come noto, cambieranno anche nome.

Non è chiaro se ci sarà spazio nel Consiglio dei ministri di oggi per il decreto che autorizza l’attivazione di nuove trivelle per tirare il gas in zone che oggi sono escluse dalle attività di ricerca. La modifica del Pitesai, il Piano per la programmazione delle estrazioni, punta a raddoppiare la quantità di gas nazionale, spalmando l’intervento su tre anni, anche se non è escluso che si possa andare oltre.

Dovrebbe invece slittare alla prossima settimana il decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese contro il caro-energia.

Cosa è la Nadef e perché è importante

Il ragionamento sulla Nadef non può essere rimandato. La stessa Meloni ha parlato di una "corsa contro il tempo". Cosa è la Nadef? Si tratta dello strumento che consente di aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico, relativamente al primo e secondo trimestre dell’anno, rispetto a quelle utilizzate per il Def. La Nadef permette di aggiornare gli obiettivi programmatici, anche "in considerazione delle eventuali raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea sul Patto di stabilità, o la loro articolazione, anche sulla base delle intese raggiunte con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Ricordiamo che visto l'approssimarsi delle elezioni, il governo Draghi aveva fornito solo il tendenziale, senza gli effetti delle politiche economiche. Secondo quanto si apprende, nella Nadef il Pil 2023 verrebbe confermato al +0,6% (lo stesso dato indicato dal precedente governo). Una stima dunque cauta, nonostante la crescita superiore alle attese (+0,5%) del terzo trimestre di quest'anno. Per quanto riguarda invece l'indebitamento netto l'asticella verrebbe portata al 4,5% del Pil: considerato che la stima tendenziale è al 3,4%. Risorse in deficit che saranno la base di partenza della manovra, vero banco di prova del Governo, che ha davanti meno di due mesi per approvarla, pena l'esercizio provvisorio.

La riorganizzazione dei ministeri

Anche il decreto relativo ai ministeri appare "delicato". Non si tratta solo di cambiare denominazioni, si delineano anche i confini d'azione. Basti pensare al neonato ministero del Mare affidato all'ex governatore siciliano (uomo Fdi) Nello Musumeci. Nel decreto si capiranno meglio competenze e limiti. Dalla Lega subito dopo l'annuncio dei ministeri da parte della premier Meloni era subito arrivata la rivendicazione per il ministero della Infrastrutture di Salvini del controllo sui porti.

Quanto alla tutela del "made in Italy" dovrebbe nascere una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, per semplificare le procedure in materia di investimenti.