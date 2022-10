Verso il governo Meloni: tutte le tappe e le date chiave

Centrati i primi obiettivi - l'elezione di Ignazio La Russa (Fdi) alla presidenza del Senato e di Lorenzo Fontana (Lega) alla Camera - si procede a tappe forzate per la formazione del nuovo governo targato Giorgia Meloni. Quali sono le date da cerchiare in rosso e quando avremo, al netto di intoppi, l'Esecutivo nel pieno delle sue funzioni.

Adesso che sono stati eletti i presidenti di Senato e Camera, si procede con la formazione ufficiale dei gruppi. Senatori e deputati devono scegliere entro 48 ore il gruppo parlamentare a cui vogliono appartenere. Quindi tra domani, sabato 15 ottobre, e domenica 16 al massimo. Il giorno dopo, tra 16 o 17 ottobre, c'è la convocazione da parte dei presidenti delle Camere dei gruppi parlamentari per la loro costituzione, con relativa elezione dei rispettivi presidenti.

Le consultazioni al Quirinale e l'incarico al nuovo premier

Superato questo altro step il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, può convocare le consultazioni per l'indicazione del nuovo presidente del Consiglio e la formazione del Governo. La data delle consultazioni potrebbe essere quella del 18 o 19 ottobre. Per prassi salgono al Quirinale gli ex presidenti della Repubblica (in questo caso ci potrebbe essere una telefonata con il presidente emerito Giorgio Napolitano), i due presidenti neo eletti e i rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento. Solitamente vengono sentiti i capigruppo, ai quali si uniscono i leader dei partiti.

Le coalizioni possono salire al Colle in un'unica delegazione o divise per partito. In questo caso, il centrodestra dovrebbe presentarsi insieme e le consultazioni potrebbero durare un giorno, uno e mezzo al massimo. Dunque tra 20 e 21 ottobre - giovedì e venerdì - Giorgia Meloni potrebbe ricevere l'incarico di formare il Governo.

Nelle stesse date a Bruxelles ci sarà un importante Consiglio europeo: a rappresentare l'Italia ci sarà l'attuale premier Mario Draghi. Il presidente Sergio Mattarella può però procedere lo stesso con l'assegnazione dell'incarico.

La decisione del presidente del Consiglio e la lista dei ministri

Secondo prassi, il presidente del Consiglio designato accetta con riserva e sente i partiti per valutare la base di sostegno al suo esecutivo. Stila poi la lista di ministri. Il presidente designato scioglie poi la riserva e torna al Quirinale per comunicare la decisione, positiva o negativa. In caso di accettazione dell'incarico, si procede con la nomina. Dopo il colloquio col Capo dello Stato, il premier ufficializza la lista dei ministri (presentata prima al Capo dello Stato). I tempi - sempre alla luce del risultato elettorale - dovrebbero essere brevi.

Il giuramento e il passaggio di consegne

Il giorno dopo, ma può avvenire anche lo stesso giorno (il record sono le quattro ore impiegate per allestire il giuramento del governo Gentiloni), il presidente del Consiglio e i ministri giurano al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica.

Dopo la cerimonia al Quirinale, il premier si reca a Palazzo Chigi, sede del Governo. Viene accolto dal premier uscente che consegna al nuovo la campanella, il cui trillo segna l'inizio alla riunione del Consiglio dei ministri. Si tratta dell'atto che che segna formalmente il passaggio di potere tra il presidente del Consiglio uscente e quello entrante.

Subito dopo c'è l'uscita formale da Palazzo Chigi del premier uscente, Draghi, mentre il successore riunisce per la prima volta il Consiglio dei ministri. Nella riunione si procede alla nomina del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e del segretario del Consiglio e si assegnano le deleghe ai ministri senza portafoglio. Il governo è ufficialmente in carica. Tutti questi passaggi potrebbero chiudersi domenica 23 ottobre o lunedì 24.

La fiducia alle Camere

Dopo il giuramento c'è un altro adempimento. Il premier si presenta alle Camere (questa volta si dovrebbe cominciare da Montecitorio) per pronunciare il discorso programmatico e chiedere la fiducia. Le date probabili sono quelle del 24-25 ottobre o 25-26. Entro la fine del mese quindi il nuovo Governo dovrebbe essere pienamente esecutivo.