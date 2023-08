Nervi tesi nella maggioranza, Forza Italia fissa i suoi paletti: dalle banche all'Europa

Ribadisce che il Governo Meloni durerà "fino alla fine della legislatura perché c'è sostanziale coesione tra alleati". Allo stesso tempo rimarca i punti cari a Forza Italia e si smarca dalle scelte di quegli stessi alleati per i quali usa l'espressione "diversi ma leali". Dalla Versiliana, il vicepremier Antonio Tajani affronta i temi più caldi di questa estate: dalla tassazione degli extraprofitti delle banche al salario minimo, passando per un'analisi delle alleanze in chiave europea.

Meloni nei giorni scorsi ha ribadito più volte di essere stata lei stessa a decidere la tassa sugli extraprofitti delle banche è scelta, Tajani non nasconde la distanza con la premier e insiste sui correttivi da apportare alla norma. Fissa così una serie di paletti che prenderanno forma in emendamenti che gli azzurri presenteranno alla ripresa dei lavori parlamentari: l'intervento è una tantum, deve essere deducibile bisogna escludere gli istituti di credito del territorio.

Tajani non è uomo di rottura, non crea la crisi ma neppure tace. Ribadisce che la vicenda "non pone alcun problema alla solidità dei rapporti tra i partiti di maggioranza" ma rimarca che Forza Italia è "un partito liberale. Siamo diversi dalla Lega e da Fratelli d'Italia".

La tassa sugli extraprofitti delle banche resta la nota più dolente. "Io ritengo - spiega - che in un momento crisi sia giusto chiedere un aiuto alle banche per sostenere famiglie e imprese. Io ho criticato le modalità e il testo deve essere modificato in Parlamento. Presenteremo una serie di emendamenti. Dobbiamo essere attenti a come ci si muove - aggiunge - non dobbiamo dare l'idea di patrimoniali, non dobbiamo mettere in difficoltà il sistema bancario. Io avrei deciso di venerdì a borse chiuse. Abbiamo perso 10 miliardi di euro in Borsa. Forse se lo facevamo di venerdì sera a Borse chiuse, sarebbe stato meglio". E ancora "si devono escludere dalla tassa sugli extraprofitti le banche di territorio, le banche più piccole, le banche di credito cooperativo, le banche popolari: gravare di altre tasse questi istituti rischierebbe di mettere in difficoltà anche i consumatori, i clienti e i soci delle banche del territorio".

Altro nodo, per Tajani, è la sanità, dove serve "detassare gli straordinari di medici e infermieri, aumentare il numero degli studenti medicina. Dobbiamo agire sulla sanità, cercheremo di farcela pensando che abbiamo altri 4 anni e mezzo per governare".

Tajani parla e si proietta già alle prossime settimane quando gli alleati dovranno discutere la manovra, la seconda firmata Meloni. L'azzurro mette sul tavolo già ora le richieste e rispolvera temi cari a Berlusconi. "Un altro impegno da affrontare - ribadisce - è andare avanti con l'aumento delle pensioni minime per centrare l'obiettivo dei 1.000 euro al mese a fine legislatura".

C'è poi il capitolo alleanze in Europa. Rischia di essere un'ombra che si allunga su Tajani e alleati, la Lega di Salvini in questo caso. Tajani prende le distanze nettamente dall'Afd, il partito di estrema destra tedesco che in Europa fa parte del gruppo Identità e democrazia, lo stesso della Lega e del Rassemblement national di Marine Le Pen. "Nessuno in Europa - chiarisce farà mai un accordo con Marine Le Pen e con Afd. Neanche io farò mai un accordo con Alternative fur Deutschaland quando dicono che un bambino disabile deve essere emarginato e messo in una classe da solo, è una vergogna, mi fa schifo. Per questo dico nessuno farà mai accordi con questi signori, anche con la Le Pen che è contro l'Europa, vuole uscire dalla Nato".

Il riferimento è alla proposta dell'Afd di avere classi separate per i bambini disabili, in modo da rendere "più produttivi" gli studenti che non hanno deficit cognitivi.

"Se l'idea è quella di avere un'alternanza in Europa - rilancia Tajani - l'unico modo possibile è quello di trovare un accordo tra popolari conservatori e liberali. Non ci sono veti, è un fatto concreto, la realtà se si vogliono sconfiggere i socialisti".

Dagli alleati per adesso nessuna replica, ma questo agosto tutto sembra meno che di vacanze. Nell'attesa di un autunno che si preannuncia caldo, quantomeno sul piano politico.

