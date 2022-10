Nasce il governo Meloni, oggi il giuramento al Quirinale

Con l'accettazione dell'incarico di formare un governo da parte di Giorgia Meloni e la lettura dell'elenco dei ministri nasce il nuovo Esecutivo della Repubblica italiana. E' il primo guidato da una donna. Oggi, 22 ottobre 2022, il giuramento al Quirinale del governo Meloni.

Le consultazioni del presidente del Consiglio e l'attribuzione dell'incarico sono avvenute in tempi rapidi. Un fatto possibile, come ha sottolineato lo stesso Capo dello Stato Sergio Mattarella, per il risultato netto delle elezioni del 25 settembre. Ci sono ancora una serie di adempimenti da compiere. Vediamo le tappe principali.

Governo Meloni, le date chiave

Oggi, 22 ottobre, alle 10 nel Salone delle Feste del Quirinale è in programma il giuramento del governo Meloni.

Domani, domenica 23 ottobre, la cerimonia di insediamento del nuovo governo a Palazzo Chigi. Alle 10,30 ci sarà la tradizionale cerimonia del passaggio della campanella tra il premier uscente Mario Draghi e il nuovo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sempre domani 23 ottobre, al termine della cerimonia, si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri presieduta da Meloni. La convocazione è per le 12.