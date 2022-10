Gilberto Pichetto Fratin nuovo ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, chi è

Giorgia Meloni nel suo nuovo ruolo di presidente del Consiglio ha scelto come ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (non Pubblica amministrazione come detto erroneamente dalla stessa Meloni dopo il colloquio col presidente Mattarella, ndr) Gilberto Pichetto Fratin. Sessantotto anni, è uno degli uomini più vicini a Silvio Berlusconi. Col Cavaliere dal 1995, non ha mai cambiato casacca. A lui uno dei ministeri senza portafoglio.

Chi è Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Piemontese, 68 anni, Gilberto Pichetto Fratin è un berlusconiano di ferro. Laureato in Economia, è iscritto all’albo dei revisori contabili nonché all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pichetto Fratin è in politica dagli anni '70. Inizia la carriera come consigliere comunale di Gifflenga (Biella). Dal 1985 al 1994 è vicesindaco di Biella. Nel 1995 entra con Forza Italia nel Consiglio regionale del Piemonte, nel 1997 diventa assessore per poi essere riconfermato nel 2000. Nel 2005 è eletto per la terza volta in Consiglio regionale. Nel 2008 diventa senatore con Popolo delle Libertà.

Nel 2014 è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Piemonte ma proprio Fratelli d’Italia non lo sostiene. Il partito di Giorgia Meloni decide di correre da solo con Guido Crosetto. Le elezioni vengono vinte da Sergio Chiamparino (centrosinistra), mentre Fratin diventa capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale. Ricopre l'incarico fino al 2018, anno in cui viene rieletto senatore. Col governo Draghi diventa viceministro allo Sviluppo economico. Oggi è ritenuto vicino più a Tajani, che Licia Ronzulli. Elemento questo che potrebbe avergli fatto guadagnare li nulla osta di Giorgia Meloni.