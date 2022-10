Anna Maria Bernini nuovo ministro all'Università e alla Ricerca, chi è

Anna Maria Bernini è uno dei nuovi ministri della Repubblica. A lei è stata assegnata la delega all'Università e alla Ricerca dalla presidente del Consiglio designata Giorgia Meloni. Esponente di spicco di Forza Italia, la sua presenza nella squadra di governo era stata anticipata nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi. Annuncio confermato oggi.

Chi è Anna Maria Bernini, nuovo ministro dell'Università e della Ricerca

Anna Maria Bernini è nata a Bologna, dove risiede, il 17 agosto 1965. Insegna Diritto pubblico comparato presso la facoltà di Economia dell'Università di Bologna (in aspettativa per incarichi istituzionali) ed è avvocato.

La carriera politica di Anna Maria Bernini inizia con Alleanza nazionale di Gianfranco Fini, per poi passare al Popolo della Libertà e Forza Italia. Entra in Parlamento per la prima volta nel 2008 proprio con il Popolo della Libertà (quota Alleanza Nazionale) e nel 2010 tenta la corsa alla presidenza della Regione Emilia-Romagna come candidata di centrodestra ma viene sconfitta da Vasco Errani. Nel 2011 diventa ministro per le Politiche dell’Unione Europea, incarico che ricopre dal 28 luglio 2011 al 16 novembre 2011.

Alle Politiche 2013 varca il portone del Senato, eletta sempre col Popolo della libertà e lo stesso anno aderisce a Forza Italia. Nel 2018 è confermata a Palazzo Madama. Il suo peso in Forza Italia cresce: le viene assegnato il ruolo di capogruppo dei senatori azzurri e affianca Antonio Tajani come vicecoordinatrice nazionale del partito.