Nuovo governo: lo scontro Meloni-Berlusconi fa felice Salvini (e la Lega fa il pieno di ministeri)

Domenica di lavoro per il centrodestra, intento a costruire la squadra di governo ma soprattutto a ricucire lo strappo tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Mano tesa da Fdi verso i dirigenti di Forza Italia. Fitto esclude un accordo con il Terzo Polo in caso di rottura nella coalizione. Salvini si dice sicuro che 'tra Giorgia e Silvio tornerà l'armonia'. Per Gasparri, "al Colle e al governo arriveremo compatti". Tutto risolto dunque? In realtà il gelo condensato in quel "non sono ricattabile" non sembra ancora superato. Affatto. E ci saranno inevitabili conseguenze.

Totoministri: come sarà il primo governo Meloni

Vari dirigenti del centrodestra gettano acqua sul fuoco dello scontro andato in scena giovedì in Senato tra ex premier e premier in pectore. Giorgia Meloni si aspetta delle scuse da Berlusconi per l'ormai famoso biglietto a favor di telecameere in cui il leader di Forza Italia la "asfaltava". Scuse che non arriveranno, almeno pubblicamente. Ma ci sarà, da martedì in avanti, un riavvicinamento e quando il centrodestra salirà compatto al Quirinale per le consultazioni (improbabile uno strappo degli azzurri con conseguente decisione di presentarsi da soli da Mattarella), i tasselli del totoministri andranno tutti al loro posto, soprattutto grazie all'asse ritrovato tra Meloni e Salvini.

I ministeri più importanti a questo punto hanno dei favoriti, in netta pole position rispetto ad altri candidati. Secondo le ultime indiscrezioni, Antonio Tajani (che è il rappresentante dell'ala più soft nei confronti di Meloni dentro Fi) dovrebbe essere il prossimo ministro degli Esteri. Raffaele Fitto, ex forzista ma ormai punto fermo di Fdi, non ha rivali per il dicastero agli Affari europei, Adolfo Urso dovrebbe essere a meno di improbabili sorprese il ministero della Difesa, Carlo Nordio va alla Giustizia e Marina Elvira Calderone sarebbe la tecnica individuata da Meloni per il ministero del Lavoro. Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana, è il favorito per il ministero della Salute. Gennaro Sangiuliano, attuale direttore del Tg2, potrebbe andare alla Cultura. Guido Crosetto, che smentite a parte un ruolo vero, non di facciata, operativo nel governo ce lo avrà, potrebbe essere il ministro dello Sviluppo Economico. Il ministero dell'Agricoltura andrà alla Lega: è un dicastero ambito, da "campagna elettorale permanente", perché permette di girare il Paese in lungo e in largo mantenendo contatti con tante federazioni e associazioni. Inoltre riceverà una valanga di miliardi con i fondi del Pnrr. Ci finirà probabilmente Gianmarco Centinaio (ci aveva fatto un pensierino lo stesso Salvini).

Giancarlo Giorgetti dovrebbe essere il prossimo minustro del Tesoro, Matteo Salvini il titolare di Mobilità e Infrastrutture (potrà "controllare" gli ingressi delle navi nei porti e dedicarsi nemmeno troppo lateralmente al tema sbarchi). Il prefetto Matteo Piantedosi (ex capo di gabinetto proprio del leader della Lega) andrebbe al Ministero degli Interni, con Roberto Calderoli agli Affari regionali. A Forza Italia potrebbe andare il ministero della Salute, anche se molto dipenderà da che piega prenderà lo scontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Tuttavia gli effetti dello scontro maldestro ineescato da Berlusconi in Senato ricadranno sulla squadra di governo: di fatto la vicenda ha finito infatti per rafforzare la posizione di Salvini e della Lega. Che potrebbe fare il pieno dopo aver incassato la presidenza della Camera con l'ultraleghista Lorenzo Fontana: cinque ministeri di peso, almeno.

Meloni terrà il punto: Berlusconi sempre più solo (anche nel suo partito)

Il punto è che il Cavaliere è davvero "solo", politicamente parlando, come raramente successo in passato. Organismi dirigenti Forza Italia quasi non ne ha più, scarseggiano intellettuali di riferimento, pochi vecchi amici restano convintamente al fianco di Berlusconi nella sua avventura politica. Meloni, strategicamente parlando, non ha motivo di fare aperture eccessive a Forza Italia. Terrà il punto, non tanto per una questione di orgoglio personale, ma perché non ha motivo di fare altrimenti. I nuovi gruppi parlamentari azzurri sono stati nominati per metà da Ronzulli e per metà da Antonio Tajani. Parlamentari disposti a seguire il vecchio leader in un eventuale scontro frontale con la prossima premier non ce ne sono molti. Il rischio che Berlusconi corre è davvero quello di cedere mezzo partito a Meloni. Certo, la maggioranza in Senato senza Fi al completo è un po' più traballante, ma c'è in ogni caso ottimismo sul fatto che tra senatori azzurri vicini a Tajani e altri parlamentari centristi in ordine sparso, non si rischino brutte sorprese a stretto giro di posta, in qualsiasi caso.

Forza Italia si dovrebbe accontentare di quattro ministeri, di cui solo due di peso, ai non "ronzulliani" Antonio Tajani (Farnesina, come detto) ed Elisabetta Casellati (Pubblica amministrazione), e altri due meno strategici. Dentro a Fratelli d'Italia prevale la convinzione che il patto di coalizione resisterà e nessuno degli azzurri si "impicchi" sulla difesa di Licia Ronzulli. Lei un ministero non lo avrà. E la Lega di Matteo Salvini, il quale si ritrova quasi per caso nell'inedita veste di mediatore, farà il pieno di dicasteri, probabilmente al di là di ogni più rosea previsione.