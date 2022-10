Alfredo Mantovano nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, chi è

Alfredo Mantovano, magistrato prestato alla politica e parlamentare di lungo corso, è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri del governo Meloni. Ha iniziato la carriera politica nel 1996 in Alleanza nazionale, passando poi alla Casa delle Libertà.

Chi è Alfredo Mantovano, nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Alfredo Mantovano ha 64 anni ed è originario di Lecce, è cattolico e conservatore. La sua carriera in magistratura inizia nel 1983: è prima pretore a Ginosa, poi dal 1988 al 1996 giudice penale al Tribunale di Lecce. Nel 1995 diventa capo dell'Ufficio legislativo del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali. Nel 1996 inizia la sua carriera politica in Alleanza nazionale, passando poi alla Casa delle Libertà.

Nelle elezioni del 2001 non viene eletto, ma entra nella squadra dell'esecutivo come sottosegretario all'Interno del governo Berlusconi. Torna in Parlamento nel 2006, in Senato sempre con Alleanza Nazionale e diviene membro del Copasir. Rieletto nel 2008 torna al Viminale nel ruolo di viceministro con delega alla pubblica sicurezza. Dopo aver deciso, nel 2012, di votare la fiducia al governo Monti, Mantovano alla scadenza della legislatura sceglie di non ricandidarsi e torna in magistratura. Prima diviene consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma e poi, dal maggio 2018 è consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione.

Giornalista pubblicista dal 1984, collabora col settimanale "Tempi" e con svariati quotidiani, della carta stampata e on line. Dal 2015 è presidente della sezione italiana della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che si occupa di persecuzioni religiose. Dal 2015 è vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, costituito da magistrati, avvocati, notai e docenti di materie giuridiche, di approfondimento delle tematiche che fanno riferimento alla vita, alla famiglia, alla libertà religiosa e al ruolo della giurisdizione. Dal 2018 è direttore responsabile di L-Jus, la rivista semestrale online del Centro studi Livatino.