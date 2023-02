"Sarà un problema per il governo Meloni": come la stampa estera racconta la vittoria di Elly Schlein

"Con un risultato a sorpresa, la sinistra italiana sceglie Elly Schlein per ricostruire il PD", titola l'agenzia di stampa Reuters in merito alla vittoria di Elly Schlein, la 37enne neo Segretaria del Partito Democratico che nelle primarie di ieri 26 febbraio ha avuto la meglio sul suo sfidante Stefano Bonaccini.

E ancora. La testata britannica Politico: "Elly Schlein, la figura anti-renziana, diventa la prima donna leader del centrosinistra italiano", in un articolo che presenta Schlein come una figura in grado di riportare in auge un partito che ha vissuto lunghi momenti di difficoltà interna a seguito di scissioni e frizioni tra i diversi esponenti.

Dallo statunitense Bloomberg arriva invece un'analisi sul ruolo che la neo Segretaria del PD avrà per l'intera sinistra italiana, che da oggi potrebbe avviare una nuova coalizione con il Movimento 5 Stelle e determinare una rinnovata forza di opposizione al governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Anche la testata britannica Guardian traccia un profilo dettagliato di Elly Schlein. Nell'articolo firmato dalla corrispondente italiana Angela Giuffrida, la neo Segretaria del PD viene descritta come la "prima leader del partito che promette di diventare 'un problema' per il governo di estrema destra di Giorgia Meloni". Schlein è apertamente omosessuale ed è sostenitrice dei diritti LGBTQ, in netto contrasto invece con la leader di FdI che promuove la famiglia tradizionale.

Questo il quadro delle principali testate internazionali sulla nuova leader del PD. Al di là delle diverse descrizioni, c'è un elemento presente ovunque: due donne, una alla guida del governo e un'altra a capo del principale partito d'opposizione, segneranno un nuovo percorso della politica italiana.