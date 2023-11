Il governo Meloni ha tagliato il 70 per cento dei fondi per prevenire la violenza contro le donne

Tante parole, pochi fatti, ma soprattutto pochi soldi. Il governo Meloni, il primo guidato da una donna, non brilla per come spende le risorse dedicate alla prevenzione della violenza di genere: a rivelarlo è un report pubblicato dall’associazione indipendente ActionAid, che fotografa lo stato di salute del sistema antiviolenza italiano.

L’impegno delle istituzioni italiane – si legge nel report – sebbene cresciuto negli anni, "è ancora inadeguato e scarsamente strategico". La rilevazione registra che nonostante l’aumento di fondi registrato negli ultimi dieci anni, il numero delle donne uccise da uomini in ambito familiare - affettivo è rimasto sostanzialmente stabile, dimostrando plasticamente l’inadeguatezza delle politiche antiviolenza adottate nel tempo.

Meno soldi per prevenire, più soldi per punire

Il dato che salta subito all’occhio riguarda l’allocazione di riporse messe in campo dai governi negli ultimi quattro anni: dei 248,8 milioni di euro stanziati per contrastare il fenomeno della violenza di genere, solo il 12 per cento viene utilizzato per prevenirla, mentre l’81 per cento dei fondi viene speso per la protezione delle donne; il restante 7 per cento finanzia invece il potenziamento del sistema antiviolenza.

Un passo indietro, proprio per quello che concerne il capitolo prevenzione, è stato fatto dall’attuale esecutivo, che ha tagliato il 70 per cento dei fondi, passando dai 17 milioni stanziati dal governo guidato da Mario Draghi agli appena 5 attuali. Una scelta tutta politica, che accentua di molto la tendenza a finanziare interventi in risposta alla violenza già avvenuta, piuttosto che agire strategicamente per prevenirla.

Decisioni - si legge ancora nel report - "che non incidono direttamente sulle cause originarie della violenza, che affondano le radici nelle discriminazioni e disuguaglianze di genere prodotte da una diffusa cultura patriarcale che perpetua rapporti di potere sessisti e gerarchici, su cui è prioritario intervenire".

Cosa sta facendo il governo Meloni

La misura principale messa in campo dal dall’attuale esecutivo è il disegno di legge che regola le "Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica", approvato il 26 ottobre dalla Camera e attualmente in esame al Senato. Il testo - spiega ancora ActionAid - si concentra quasi esclusivamente sul potenziamento di misure di punizione e prevenzione terziaria, ovvero sulla la sicurezza delle donne che hanno subito violenza e sulla riduzione del tasso di recidiva degli autori di violenza, attraverso modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In materia di prevenzione secondaria, ovvero quella che si occupa di agire su violenze già avvenute e intervenire su chi rischia di subirle o agirle nuovamente, la legge presentata dalla ministra Eugenia Roccella prevede appena due misure: la prima riguarda la predisposizione di linee guida nazionali per la "formazione adeguata e omogenea" delle operatrici e degli operatori che entrano in contatto con le donne che subiscono violenza; la seconda pertiene l’inserimento di iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nelle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla scuola superiore della magistratura". Il Ddl ignora completamente la prevenzione primaria, ovvero la modifica di quelle norme sociali e comportamenti che ri/producono la violenza per ridurne l’incidenza.

Continua a leggere su Today.it...