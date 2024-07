Il governo cede alle Regioni (e alla Lega) e modifica il decreto sulle liste d'attesa

Marcia indietro del governo Meloni sul controverso decreto sulle liste d'attesa. Tre le proposte di modifica presentate dal relatore in commissione Affari Sociali del Senato riscrivono l'articolo 2 del provvedimento, avversato dalla Lega e dalle Regioni. Ora la discussione si sposta nell'aula di Palazzo Madama, dove l'esecutivo ha annunciato che non porrà la questione di fiducia.

L'articolo contestato dalle Regioni

"L’accordo è stato chiuso - ha dichiarato il presidente della commissione, Francesco Zaffini - e lo spirito è stato quello di trovare un punto di incontro con la Conferenza delle Regioni, per consentire che lo Stato faccia il suo dovere, cioè controlli i flussi di spesa in modo tale che possano determinare risposte per i cittadini, specialmente quando appartengono a una particolare categoria, cioè quella di cittadini fragili che aspettano prestazioni sanitarie". L'articolo della discordia prevedeva l'istituzione di un organismo ministeriale con poteri di controllo sulle Asl, che potesse sanzionarle in caso di inadempienze sulle norme relative alle liste d'attesa.

Le Regioni, appoggiate dal partito di Matteo Salvini, avevano contestato la norma e ora cantano vittoria: "Prendiamo atto che il governo è disponibile a fare retromarcia sull’articolo 2 del decreto liste d’attesa, che avevamo denunciato come una lesione dell’autonomia regionale, per la quale ci saremmo riservati di fare un ricorso alla Corte costituzionale", ha dichiarato Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute in sede di Conferenza delle Regioni e assessore alla Sanità in Emilia-Romagna. Con la nuova formulazione, il controllo sarà gestito dalle Regioni attraverso il Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (Ruas) e l'organismo di controllo ministeriale entrerà in azione solo in caso di inerzia da parte di queste. Inoltre, l'organismo non avrà poteri di polizia giudiziaria e non potrà esercitare vigilanza sugli erogatori privati.

Schlein: "La maggioranza litiga al proprio interno e con le regioni"

In mattinata, per contestare il provvedimento, il Partito Democratico aveva convocato una conferenza stampa al Senato: "Il decreto sulle liste d’attesa - ha detto la segretaria, Elly Schlein - è un provvedimento vuoto. È un decreto fuffa perché non si può pensare di abbattere le liste d’attesa senza aggiungere un euro a un sistema già sottofinanziato. Non si può pensare di addossare responsabilità a medici e infermieri che già fanno i conti con turni massacranti e reparti sempre più vuoti. E il decreto fuffa ora è diventato decreto zuffa, perché la maggioranza litiga al proprio interno e con le Regioni. C’è qualcosa che non funziona e le Regioni lo hanno detto chiaramente".

Per la segretaria dem, quello proposto dall'esecutivo "è un decreto sbagliato perché non prevede un piano straordinario di assunzioni ma prevede un impianto inquisitorio e sanzionatorio contro le Regioni quasi a crearsi un alibi. Il governo si deve fermare e dare ascolto al mondo della sanità e al territorio. E anche a noi che restiamo disponibili a dialogare in Parlamento. Ma la premier Meloni sembra più preoccupata di tenere buono Salvini piuttosto che intervenire sulla sanità".

La scelta di non porre la fiducia da parte del governo, trova apprezzamento da parte del presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia: "Sarebbe stato sorprendente il contrario - spiega - anche perché le opposizioni, di questo decreto di propaganda, vogliono discutere ma è la maggioranza che scappa. Se avessero messo la fiducia lo avrebbero fatto contro la Lega e la stessa maggioranza. Le opposizioni sono compatte e unite. E quando questo avviene la maggioranza va in difficoltà. E ci aspettiamo che quindi la discussione su questo provvedimento parta nelle prossime ore. La montagna ha partorito un topolino perché questa riformulazione arzigogolata della maggioranza, appena presentata in Commissione Affari Sociali, è pessima e farà altri danni. Noi la contestiamo e continuiamo la nostra battaglia perché per le liste d'attesa non servono controllori che controllino chi controlla, perché questo pensano di fare, ma servono risorse perché per una mammografia non si può aspettare un anno e mezzo come accade nella maggior parte del Paese".