Estensione del Green Pass e terza dose da settembre

In Italia si farà la terza dose del vaccino contro il Covid da settembre e si andrà vero una estensione del Green Pass. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione dei lavori del G20 Salute a Roma.

Per quanto riguarda la terza dose, si inizierà con i pazienti fragili "come gli oncologici o i trapiantati", ha spiegato il ministro. "Su questo punto Ema e Ecdc si sono espresse. Dunque già nel mese di settembre partiranno in Italia queste prime terze dosi. Poi analizzeremo per proseguire con gli over80 e residenti Rsa e personale sanitario, che sono le prime categorie che hanno ricevuto il vaccino e da quale si partirà".

Non solo perché, in un momento in cui la polemica sulla campagna vaccinale non accenna a stemperarsi e mentre si parla di obbligo, arriva la conferma che il Governo sta pensando ad una estensione del Green Pass. “C'è una discussione in corso, - ha confermato Speranza - che continuerà anche nei prossimi giorni e che ci porterà probabilmente a decisioni per rafforzare la campagna, come l'estensione del green pass".

Dunque il Governo tira dritto e rilancia la necessità di implementare la campagna vaccinale perché, “se abbiamo passato in Italia un agosto con restrizioni molto limitate ciò è avvenuto grazie ai vaccini e quindi bisogna continuare a vaccinarsi”.

Dal G20 arriva anche la conferma dell’approvazione all'unanimità il Patto di Roma da tutti i Paesi. Così si impegnano tutti “per rafforzare i sistemi nazionali. Primo punto è investire sui sistemi sanitari e vogliamo difendere l'impianto universalistico: si ha diritto a essere curati indipendentemente da ceto e razza. Abbiamo insistito anche sull'approccio One Health".