Green pass per il trasporto pubblico e la scuola, il Governo pronto a decidere

Alle 11 cabina di regia e alle 16 Consiglio dei Ministri. Domani sarà ancora una giornata fondamentale per il futuro del Paese perché il Governo si occuperò di nuovo di Green Passo e sono attese decisioni in grado di rivoluzionare ancora la vita degli italiani. Così, a ventiquattro ore dall'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass per poter andare al ristorante, al cinema o a teatro, il Governo amplia i luoghi in cui sarà obbligatorio essere vaccinati con scuola e trasporti. Questo anche per dare nuovo impulso alla campagna vaccinale e andare in volata prima dell’autunno.

Cosa possiamo aspettarci domani? Intanto la decisione dell’obbligo del pass verde per gli operatori scolastici. Questa è una delle possibili direzioni che il Governo vorrebbe imboccare per risolvere il nodo delle vaccinazioni a scuola e per consentire un rientro in presenza a settembre. Ma non c’è nulla di certo e, fra Draghi e i suoi Ministri, è ancora in corso una discussione. Stesso discorso varrebbe per chi lavora nel trasporto pubblico, come ad esempio gli autisti degli autobus. Non ci sarebbe invece l’obbligo per gli studenti. Intanto, dopo l’incontro dell’altra sera, continua l’interlocuzione fra Governo e sindacati per stabilire i criteri di accesso e operatività sul lavoro, con criteri diversi per chi è vaccinato e per chi non lo è.

Ma è ancora tutto in discussione. Infatti sull'obbligo del pass per treni, navi ed aerei, ad esempio, non c’è ancora una data. La Lega frena, come dimostrano i 900 emendamenti al decreto di luglio tra i quali uno che ne chiede l'abolizione. Anche per la scuola di sono pareri discordanti. Infatti Draghi sarebbe favorevole e lo vogliono sia Speranza sia il Pd e anche Forza Italia.

Intanto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in una missiva inviata alle Regioni ed alle Province autonome, ha chiesto di avere entro il prossimo 20 agosto le percentuali del personale scolastico vaccinato "al fine di poter disporre di dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale". Le Regioni dovranno dunque fornire la fotografia del solo personale in servizio, diviso per ruolo e per tipologia di scuola (pubblica o privata, paritaria e non) e soprattutto indicare il dato di coloro che si sono vaccinati ma non sono stati registrati come appartenenti alla categoria.