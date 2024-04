Grillo parla a Bruxelles e mezza sala si alza: "Ma dove andate? Ho finito"

È finito prima del tempo previsto l'intervento di Beppe Grillo al Parlamento europeo di Bruxelles. Il cofondatore del Movimento Cinque Stelle era stato invitato a partecipare ieri (16 aprile) a un convegno sul reddito universale organizzato dal partito, ma mentre il comico stava parlando da circa 20 minuti una parte della platea si è alzata per uscire, mentre lui stava parlando da una ventina di minuti. Decine di persone, sull'ala destra della sala, si sono alzate all'unisono, prendendo giacche, borse e soprabiti e avviandosi verso l'uscita. "Dove andate? Oh? Ferma, ferma, finito, finito", ha reagito Grillo. "E che c... - ha continuato, sollevando risate in sala - va bene, allora io vi saluto...". La sala gli ha regalato un applauso e lui si è fermato a fare qualche selfie con i suoi seguaci.

Le tante persone che si sono alzate, ha spiegato poi Sabrina Pignedoli, che con Laura Ferrara ha promosso l'evento, lo hanno fatto perché "dovevano prendere l'aereo". In ogni caso, Grillo avrebbe avuto ancora pochi minuti per parlare, perché la sala era prenotata da altri a partire dalle 16. In sala, subito dopo la fine dell'intervento, il comico ha stretto qualche mano: "Beppe sei troppo forte, sei sempre forte", gli ha detto uno spettatore. Poi si è avviato all'uscita, protetto dallo staff, mentre due inviati televisivi lo hanno inseguito, ma lui non ha voluto fermarsi. Si è infilato in ascensore, sempre protetto dallo staff.

Nel suo intervento Grillo aveva chiesto, tra le altre cose, di abbassare l'età minima per votare a 16 anni. In Italia "andiamo a votare e lasciamo fuori tre milioni e mezzo di ragazzi che potrebbero darci un parere sulla blockchain, sull'intelligenza artificiale. I sedicenni, i diciassettenni sono tre milioni e mezzo. Prima erano i diciottenni" a non poter "votare, però vota uno di ottant'anni. Ma che c... me ne frega, che ha un'aspettativa di vita di una settimana. Ma abbiate pazienza... che futuro ti può dare uno di 80 anni? Io ne ho 76", ha detto.

Il fondatore del M5s ha definito la piccola e media impresa la "colonna vertebrale" dell'economia italiana e, sostenendo che per le Pmi la sicurezza informatica è particolarmente importante. "In cinque minuti vi posso dimostrare, con il mio iPhone, che blocco l'attività di chiunque, della piccola e media impresa, adesso. Cinque minuti: prendo la foto di uno su Facebook, vedo che amici ha, prendo la sua e-mail, con il suo nome e la sua società, prendo il nome del suo amico e creo una e-mail finta, entro nella sua e-mail e in sei minuti è morto digitalmente. Chi è preparato su queste cose? Questi saranno i nuovi lavori di protezione della piccola e media impresa. Noi siamo italiani, è la nostra colonna vertebrale, la piccola e media impresa", ha concluso.