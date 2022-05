Residenza a chi occupa le case: polemiche contro Gualtieri, ecco come stanno le cose

Prima l’annuncio di un termovalorizzatore da costruire al più presto per chiudere il ciclo dei rifiuti, adesso l’intenzione di estendere il diritto alla residenza anche a chi occupa abusivamente uno stabile o vive senza titolo in un alloggio popolare. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri non fa fatica a fornire titoli e ancor più facilmente scatena le polemiche politiche. Il centrodestra, da Fratelli d’Italia alla Lega passando per Forza Italia, non ne vuole sapere di vedere superato l’articolo 5 del decreto Renzi-Lupi, che nega la residenza agli occupanti. E in queste ore la bagarre è deflagrata.

Il centrodestra contro Gualtieri: "Legittima gli abusivi"

Il timore, espresso tra gli altri dalla deputata FdI Annagrazia Calabria, è quello che "si legittimi l’illegalità, oltre al sopruso e alla violazione forzosa del diritto di proprietà – si legge in una nota – per di più in una città che vanta il triste primato in Italia per insediamenti abusivi ed edifici occupati". Sulla stessa linea Maurizio Gasparri: "È assurdo anche solo pensare di poter concedere la residenza agli abusivi – twitta il senatore forzista - A Roma i dati segnalano 12.000 occupanti irregolari e il Pd cosa fa? Decide di regalargli la residenza più una serie di altri benefit". Già nel 2019 a scegliere di derogare al decreto anti-occupanti era stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Cosa dice l’articolo 5 del decreto “Renzi-Lupi”

Il tanto discusso articolo 5 fa parte di un decreto legge, il numero 47 del 2014, conosciuto come 'Piano Casa' o anche con i nomi dei suoi principali proponenti, ovvero l’allora presidente del consiglio Matteo Renzi e Maurizio Lupi, al tempo ministro delle Infrastrutture. Il tema generico riguardava le politiche abitative, ma nello specifico dell’articolo 5 andava a toccare una platea di persone in condizioni di precarietà, non inserite nelle graduatorie per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica oppure, visti i tempi biblici delle assegnazioni, non più disponibili ad aspettare e disperate a tal punto da forzare le serrature di appartamenti vuoti. Per tutti loro, nessuna possibilità di ottenere la residenza e tantomeno di allacciare le utenze. Decine le associazioni, da ActionAid a Medici Senza Frontiere, dalla Caritas a Sant’Egidio, che negli anni si sono battute per abrogare l’articolo ritenuto anticostituzionale e lesivo dei diritti umani.

Quando i sindaci possono derogare

Le deroghe, ovviamente, esistono. I sindaci italiani possono sfruttarle se l’applicazione dell’articolo 5 comporta un pericolo sociosanitario per le famiglie coinvolte, soprattutto in presenza di minori, anziani, disabili e malati. Non avere una residenza significa non accedere al sistema sanitario nazionale, prima di tutto. Ma anche non potersi iscrivere all’ufficio di collocamento.

La mozione del Pd capitolino

Ed è su questo che si incentra una mozione firmata dalla quasi totalità dei consiglieri di maggioranza in Campidoglio, in calendario martedì 10 maggio e destinata ad essere approvata senza troppi patemi, con buona pace delle opposizioni. Una formalità, un atto politico che accompagna un lavoro già iniziato in giunta capitolina, ribadito il 5 maggio dall’assessora alle politiche sociali Barbara Funari e da quello alla partecipazione e alla città dei 15 minuti Andrea Catarci, che ha addirittura definito il decreto “Renzi-Lupi” un “obbrobrio disumano”.

Anche se Gualtieri non si è ancora espresso ufficialmente, la linea non sembra essere modificabile, a meno di un dietro-front imbarazzante per il centrosinistra romano. Entro pochi mesi per migliaia di persone nella Capitale cambieranno le cose: la residenza sarà una realtà, anche in un’occupazione abusiva.