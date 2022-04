Dal trasporto pubblico ai buoni pasto: il piano anti recessione del Pd

Abbonamenti ai mezzi pubblici fino a 9 euro per le fasce deboli, come in Spagna; bonus di 300 euro per ogni lavoratore come in Germania. E poi il blocco degli affitti a seguito di una indicizzazione; la defiscalizzazione delle imprese per bloccare il costo del lavoro, soprattutto se il salario minimo è ancora un miraggio; i buoni pasto e l’estensione delle coperture per calmierare il costo delle bollette di luce e gas.

È un pacchetto completo quello finito sul tavolo della direzione del Partito democratico di ieri, l’obiettivo è attenuare la botta economica che le famiglie e le imprese italiane subiranno come conseguenza della guerra in Ucraina. Ma sono tutti soldi pubblici a pioggia. E chi paga? “Questo è il vero tema” ha detto una fonte del partito. Infatti Antonio Misiani, deputato democratico e responsabile economico del Pd ha detto che entro aprile sarà “necessaria una vera e propria manovra di bilancio infrannuale, mettendo in campo le risorse necessarie per prorogare le misure messe in campo in questi mesi ma anche nuove misure a sostegno di famiglie e imprese. Riteniamo che lo scostamento di bilancio non può e non deve essere un tabù. Se necessario andrà deciso".

Non sarà contento Mario Draghi. Il Pd lo sa e si prepara a fare pressione sul Governo affinché si prendano in considerazione iniziative per frenare l’inflazione e rincari della spesa. Servirà mantenere dritta la barra del sostegno sociale messo in atto fino ad adesso per contrastare gli effetti della pandemia da Covid. Ma anche nuovi interventi. I democratici guardano, ad esempio, alla Germania, dove il Governo ha dato 300 euro a tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) per affrontare il caro energia. “La Germania ha deciso di dare una indennità di trecento euro a tutti lavoratori dipendenti e autonomi per affrontare il caro energia e non ha solo tagliato le accise, come abbiamo fatto noi, sulla benzina" ha spiegato Misiani.

Alla riunione di segreteria era presente anche il segretario Enrico Letta, che ha detto: "Abbiamo il dovere di limitare i danni della guerra sulla nostra economia, sulle famiglie e le imprese. Parlare il linguaggio della verità significa dire che ci sono rischi a breve termine: la crescita bloccata e un aumento delle disuguaglianze". Il Pd prepara il Paese a conseguenze belliche. Anche se non ci saranno le bombe, la guerra, con i terremoti geopolitici e gli squilibri energetici ed economici, arriverà anche in Italia e piccherà duro. "L’opposizione a Putin non è gratis" ha ribadito Letta. E se qualcuno pensa che il conflitto possa mandare in soffitta ogni progetto di sistema di energie rinnovabili, per Letta è vero il contrario: "La sovranità energetica la conquistiamo spingendo ancora di più sulle rinnovabili. Oggi autonomia energetica significa sostenibilità e fonti pulite. Da questo momento il Pd apre un presidio stabile. Riteniamoci convocati in modo permanente. Discutiamo con le parti sociali, coinvolgiamo i nostri sindaci e i nostri amministratori, facciamo le nostre proposte al governo e alle altre forze politiche. La missione è evitare la terza recessione in dieci anni".

Non a caso ieri la giornata del Pd è finita con una agorà nella sede nazionale a Roma, al Nazareno, con il segretario Enrico Letta, i ministri dell'Agricoltura Stefano Patuanelli e del lavoro Andrea Orlando, con il vice direttore generale della Fao Maurizio Martina. Titolo: "Pane quotidiano". Si rischia la fame. “Ci sono dei prezzi che stanno andando alle stelle come la pasta, le bollete elettriche. – ha ribadito Letta - C'è bisogno di unità, di essere uniti, anche per fare insieme scelte impegnative. Per esempio un grade piano energetico per il risparmio delle fonti di energia. Saper consumare di meno sarà una delle grandi scelte con le quali usciremo da questa crisi".