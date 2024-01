Crosetto perde le staffe e insulta sui social: "Cretino, cogli**e, non posso rilassarmi con il Burraco?"

Nervi tesi per il ministro della Difesa Guido Crosetto che dopo aver ricevuto un commento ironico a un suo post ha risposto agli utenti con delle offese. Tutto è partito da un suo messaggio pubblicato su Instagram in cui commentava un momento di svago: "I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici, giocando a Burraco. E non c’è miglior soddisfazione di vincere anche quando ti “rubano” 100 punti nel conteggio e te ne accorgi dopo..grazie Caio".

Alcuni utenti, come solitamente accade sui social, hanno risposto con dei commenti ironici del tipo: "Ministro nel frattempo la informo che Putin ha invaso l’Ucraina ormai da mesi e la guerra è finita. Buon anno". Ma Crosetto ha perso le staffe: "La informo, coglione, che se alle 11 di sera decido di rilassarmi, lo posso fare senza che uno come lei si permetta di scrivere schifezze così".

Il momento di spensieratezza del ministro di Fratelli d’Italia si è trasformato in un momento di tensione, visto che altri utenti hanno duramente criticato la sua reazione e che lui ha continuato a rispondere con insulti del tipo "sfigato", "cretino", "imbecille" e "Hater di m….".

La reazione sopra le righe di Crosetto non è stata apprezzata dagli utenti. In molti, infatti, hanno ritenuto "non opportuno né accettabile che un ministro insulti un cittadino che ha semplicemente commentato un suo post (senza usare termini sconvenienti)". C’è chi ha ricordato poi al ministro che "esiste una formalità istituzionale che in un profilo pubblico in cui si parla in primis della sua vita pubblica le è doverosa. Si può e si deve rispondere in maniera non offensiva perché da un ministro mi aspetto un livello di dibattito più elevato. Credo che meriti di scusarsi perché è andato decisamente oltre i limiti con le sue risposte".