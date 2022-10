Guido Crosetto annuncia querele nei confronti di chi lo accusa di conflitto d'interessi

Dopo aver dichiarato nei giorni scorsi di essere pronto di ricorrere alle vie legali contro chiunque lo avesse accusato di conflitto di interessi, Guido Crosetto passa ai fatti e su Twitter annuncia: "Ho dato mandato allo Studio Legale Mondani perché sono certo che le condanne in sede civile e penale siano l'unico metodo che direttori, editori e giornalisti possano intendere, di fronte alla diffamazione. Il mio ora è un obbligo Istituzionale: quello di difendere il Dicastero". Con chi ce l'ha il ministro della Difesa? Probabilmente con il quotidiano Domani che ha pubblicato un'inchiesta dal titolo: "Così il nuovo ministro della Difesa Guido Crosetto ha incassato milioni di euro da Leonardo", firmata da Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. Questa almeno è l'ipotesi più plausibile dal momento che il ministro non ha specificato il destinatario della sua querela.

Ma come si è arrivati a questo punto? Riavvolgiamo il nastro dall'inizio. Proprio per evitare polemiche, dopo il varo del governo Meloni Crosetto aveva scritto su Twitter di essersi dimesso da amministratore, "di ogni società privata" che "(legittimamente) occupavo" annunciando l'intenzione di liquidare ogni sua società rinunciando "al 90% del mio attuale reddito".

Per tutti quelli che (non per amore) me lo stanno chiedendo, rispondo:

mi sono già dimesso da amministratore, di ogni società privata (non ne ricopro di pubbliche) che (legittimamente) occupavo.

Liquiderò ogni mia societa (tutte legittime).

Rinuncio al 90% del mio attuale reddito — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 21, 2022

L'esponente di Fdi e neo ministro si è dunque dimesso dall'Aiad, la federazione delle aziende dell'aerospazio che aderisce a Confindustria e Orizzonte sistemi navali, di proprietà di Fincantieri e Leonardo. Ma non è bastato ad evitare le polemiche. Guido Crosetto "ha curato gli interessi dell'industria militare percependo da loro redditi elevatissimi" twitta ad esempio Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce di Europa Verde. Che si chiede: "Un lobbista delle armi come può fare il ministro della difesa? Con rispetto, si dimetta". Insomma, avendo lavorato a lungo con aziende che si occupavano di armi Crosetto non avrebbe il curriculum giusto per essere a capo della Difesa.

Il diretto interessato non ci sta. E ora passa al contrattacco. Già giorni fa Crosetto aveva annunciato a "Repubblica" l'intenzione di tutelarsi legalmente contro chi lo avesse accusato di conflitto di interessi: "Ho accettato di fare il ministro, sacrificando decenni di lavoro. E pretendo rispetto. Tra l'altro il mio ruolo principale era quello di aiutare le aziende italiane all'estero. Lavoravo accanto ai governi e ai ministri della Difesa, dalla Trenta alla Pinotti a Guerini, che dunque non erano mai controparte. È evidente che non esista alcun conflitto di interessi".

E poi al "Corriere della Sera" aveva aggiunto: "Poiché il conflitto di interessi è una fattispecie giuridica precisa, farò sanzionare dalla legge tutte le persone che mi diffameranno. Io sto facendo cose che nessuno prima di me ha mai fatto, mi sono privato di partecipazioni costruite in decenni rinunciando al 90% almeno dei miei introiti". Detto fatto, Crosetto ha dato mandato ai suoi legali di procedere con la prima querela. Il suo, dice, è "un obbligo istituzionale": quello di "difendere il Dicastero".