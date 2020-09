L'attacco hacker al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina

Sarebbe in corso da due giorni un attacco hacker nei confronti delle strutture informatiche del Ministero dell'Istruzione e di tutti i profili social della ministra Lucia Azzolina. L'episodio -secondo quanto si apprende- è stato denunciato alla Polizia Postale che sta indagando.

"Non ci spaventiamo e non ci faremo fermare neanche da questo tipo di aggressioni. Un ringraziamento alla Polizia Postale per la rapidità e la professionalità con cui sta gestendo questa vicenda" scrive la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su twitter.