La Russa contro Salvini: "Contrario al servizio militare obbligatorio"

Ignazio La Russa a tutto campo contro Matteo Salvini. Che il vicepremier abbia lanciato la sua opa sul voto della destra italiana, anche delle sue frange più estreme, è un fatto ormai assodato. La candidatura del generale Roberto Vannacci va letta come il tentativo del leader del Carrocccio di logorare lo strapotere di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia nella maggioranza.

Un tentativo che però non è passato inosservato ai diretti interessati, che evidentemente non ci stanno a lasciare il campo a dei parvenu dell'italica tradizione, quella ancora gelosamente conservata sotto forma di cimeli in alcune delle loro case. E così, a lanciare colpi di fioretto al numero due del governo arriva addirittura la seconda carica dello Stato, che lo attacca su una delle sue proposte bandiera, il ritorno della leva obbligatoria come strumento per "correggere" i giovani più vivaci (e magari più dissidenti...) per riportarli sulla retta via.

"Sono nettamente contrario alla proposta di Salvini di sei mesi di leva obbligatoria, anche "per motivi economici visto che non ci sono i soldi e mi sono documentato", ha spiegato La Russa ai microfoni dell'emittente lombarda. "Sono contrario - ha aggiunto - perché da giovane ho fatto la battaglia esattamente opposta insieme al Fronte della Gioventù e ai giovani di destra. Chi serve la patria in divisa deve essere convinto di farlo, deve essere una scelta, non un obbligo e un'imposizione. Raddrizzare i figli non spetta alle forze armate, ma alle scuole e alle famiglie".

"Il 2 giugno c'erano assenze importanti"

La seconda stilettata il presidente del Senato l'ha mandata parlando della parata del 2 giugno, dove in molti hanno notato l'assenza di Salvini: "Sul palco - ha spiegato - c'era il presidente della Repubblica, io ero al suo fianco, all'altro lato c'era il presidente del Consiglio e altri esponenti anche di altri partiti. Non sono stato a controllare chi era assente, ma c'erano assenze importanti. Anche se non mi interessa chi non c'era, mi interessa chi c'era". La Russa ha poi ribadito il concetto "segnato il territorio" mettendo a confronto due ricorrenze: "Uno può legittimamente dare una maggiore importanza a un'occasione o un'altra - ha detto - ma per me la festa più importante d'Italia è il 2 giugno, più del 25 aprile. Il 2 giugno è una festa che non è rivolta al passato. È l'unica festa che guarda al futuro".

"Rispetto Vannacci come generale, come politico ho qualche dubbio"

Infine, un affondo contro il candidato di punta della Lega salviniana, quello a cui il leader ha affidato il suo destino politico: "Non ho il piacere di conoscere Vannacci - ha spiegato ancora La Russa - e penso di non averlo mai visto. Lo rispetto come generale, come politico ho qualche dubbio, perché ha detto delle cose ovvie, su cui si è d'accordo, e delle altre altrettante dove si è contrari. Non tocca a me dargli il voto, sicuramente non sono d'accordo su molte cose. Nessuno ha mai tirato in ballo La Decima Mas che peraltro è stata costituita da uomini che tuttora nella memoria hanno la medaglia d'oro, quelli prima della repubblica sociale. Il loro seguito sono i Comsubin che nella sfilata del due giugno hanno sempre gridato decima tranne quest'anno, forse per non confendersi con La campagna elettorale di Vannaci. Per questo non sono d'accordo sul fato che abbia tirato in ballo La Decima".