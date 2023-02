La Russa: "Un figlio gay? Lo accetterei con dispiacere, è come se fosse milanista"

"Un figlio gay? Lo accetterei con dispiacere, è come se fosse milanista". Lo ha detto, tra le altre cose, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Francesca Fagnani nella trasmissione 'Belve', che andrà in onda stasera ma di cui sono stati resi noti ampi passaggi. "Sono eterosessuale e sarei dispiaciuto perché sceglierebbe una strada diversa dalla mia", ha aggiunto La Russa, noto tifoso dell'Inter. Un'intervista a tutto campo, in cui uno degli uomini politici più riconoscibili della destra italiana affronta vari argomenti.

"L'assioma" che Berlusconi "faccia fatica a riconoscere la leadership di Giorgia Meloni non è più tanto vero. L'ho capito in un'ultima telefonata con il Cavaliere. Silvio ha iniziato a capire che Giorgia non una ragazzina, cresciuta troppo in fretta, ma è una grande leader di Stato, la consapevolezza è arrivata e la sta maturando a ragion veduta", dice La Russa.

"Il livello estetico delle donne nel centrodestra è diminuito"

"Il livello estetico delle donne nel centrodestra è diminuito e aumentato il livello della qualità. A sinistra? Non guardo dall'altra parte", ha aggiunto. "La parità in politica non si ottiene con le quote rosa", ha aggiunto La Russa ma "si otterrà quando una donna grassa, brutta e scema rivestirà una carica importante. Perché ci sono uomini grassi, brutti e scemi che ricoprono ruoli importanti".

"Il busto di Mussolini appartenuto a mio padre l'ho dato a mia sorella. Mi ha detto che papà l'ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l'ho più", dice l'ex ministro. "Montaruli ha fatto bene a dimettersi e ha fatto un gesto che non si aspettava chi voleva strumentalizzare la vicenda. A lei va il mio plauso", commenta La Russa, a proposito della vicenda della ormai ex sottosegretaria all'Università condannata in via definitiva per peculato. La deputata ha lasciato il posto nel governo senza però dimettersi dal parlamento.

"Se avessi la possibilità di riportare in vita qualcuno penserei a Sergio Ramelli, che ha perso la vita troppo presto", dice poi il presidente del Senato, ricordando Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso a Milano nel 1975. "Non lo abbiamo dimenticato", ha aggiunto.