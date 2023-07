La Russa: "Credo a mio figlio, ma non rifarei dichiarazioni su di lui"

L'attualità, i lavori in Parlamento, ma anche la vita privata entrata a gamba tesa nel dibattito politico. Ci sono il caso Santanchè, la riforma della giustizia, le vicende del figlio Leonardo accusato di violenza sessuale tra i temi toccati dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della cerimonia del Ventaglio oggi 26 luglio 2023.

La Russa: "Credo a mio figlio, ma non rifarei quelle dichiarazioni"

"Mi tocca rispondere, non eluderò le domande, anche se alcuni punti esulano da quella che dovrebbe essere la capacità di risposta di un presidente del Senato", dice La Russa. E così è stato, non si è sottratto neppure alle domande sulla vicenda giudiziaria del figlio.

Leonardo Apache La Russa è accusato di avere violentato una giovane incontrata in discoteca. Il presidente del Senato ha pubblicamente difeso il figlio, sostenendo di credere alla sua buona fede e sollevando dubbi sulla versione fornita dalla presunta vittima. Una difesa che ha scatenato aspre polemiche perché il numero uno dei senatori è stato a sua volta accusato di andare contro le vittime di violenza. "Non ho mai inteso attaccare la ragazza - sottolinea oggi La Russa -. Se si fosse letto con attenzione quello che ho scritto, il mio riferimento non era alla ragazza ma alla scelta del suo difensore di aspettare 40 giorni per presentare la denuncia, cosa che ha reso impossibile l'esame dei video. Capisco che forse non l'ho detto in maniera chiara". E ancora: "La mia convinzione di padre è di credere a mio figlio" ma "non rifarei" la dichiarazione in sua difesa "soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che non c'era nessun attacco alla ragazza".

"Santanchè? Il voto è chiaro..."

La Russa non entra nel merito della polemica sul ministro del Turismo, Daniela Santanchè. L'Aula del Senato proprio oggi 26 luglio ha respinto la mozione di sfiducia e La Russa si appella al parere dell'Aula. "Santanchè? Mi richiamo al voto del Senato e dei senatori. C'è stato un responso democratico e un segnale molto chiaro, e mi compiaccio con tutti i gruppi parlamentari per la civiltà dimostrata".

"Affrontare il cambiamento climatico in modo strutturale"

Da La Russa anche la vicinanza alle regioni che in questi giorni devono affrontare importanti emergenze: incendi al Sud e violente ondate di maltempo al Nord. "Dobbiamo esprimere - dice - la nostra solidarietà alle regioni in cui le trombe d'aria hanno fatto danni enormi, ma anche al Meridione dove il fuoco sta provocando altrettanti danni. Noi - aggiunge - siamo il Parlamento e come il Governo dobbiamo cercare di dimenticare i danni e immaginare, avendo la capacità di leggere i dati scientifici, cosa possiamo fare per mitigare eventi simili che dovessero verificarsi in futuro. Dobbiamo cominciare a pensare in maniera strutturale il fenomeno climatico". "Non so se" il cambiamento climatico sia "temporaneo o no e non ho le capacità scientifiche per essere negazionista, ma credo che fenomeni di questo genere non li ricordo così frequenti. Che sia una parentesi o no - aggiunge - non sono in grado di dirlo ma è un problema molto grave su cui la scienza deve cercare di darci risposte univoche molto chiare".

"La riforma della giustizia? Basta leggere il programma elettorale..."

La Russa risponde anche alle domande sulle polemiche nate attorno alla riforma della giustizia. "Io non so - taglia corto - se il Quirinale è preoccupato, non c'è nessuna dichiarazione. Ma credo che il legittimo esercizio del governo possa essere valutato correttamente in Parlamento con il voto". Su quello che Nordio (il ministro della Giustizia, ndr) propone "soprattutto dopo le chiare dichiarazioni del presidente del Consiglio, basta leggere il programma del Centrodestra, non è una novità, non è un fuor d'opera. Quando una coalizione esprime il proprio programma ha quantomeno il dovere di realizzarlo".

"Nessun pregiudizio su tema vitalizi"

Tra i temi toccati anche quello dei vitalizi dopo che il Consiglio di garanzia del Senato all'inizio di luglio ha approvato una delibera che prevede il ripristino degli assegni tagliati per gli ex senatori (quelli relativi a prima del 2012).

"Il presidente del Senato non può sindacare, si tratta di un provvedimento preso da un organismo. L'organismo era in prorogatio perché con l'accordo di tutti si era lasciato al preesistente il compito di finire un iter molto lungo che era verso la fine. Però - prosegue La Russa - ci sono gli strumenti per riprendere questa materia e personalmente da parte mia non c'è nessuna opposizione".

Continua a leggere su Today.it...