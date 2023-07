Schlein: "La Russa disgustoso, mortifica chi denuncia violenze sessuali"

Il presidente del Senato nella bufera. Ignazio La Russa oggi 7 luglio è intervenuto a più riprese in difesa del figlio Leonardo Apache, accusato di stupro. La Russa non solo ha sbandierato l'innocenza del figlio, ma anche insinuato più di un dubbio sulla versione data dalla ragazza che ha denunciato il suo terzogenito. Le sue parole hanno scatenato l'ira dell'opposizione. Pd in testa. "Disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale", tuona Elly Schlein. Giacomo Leonelli, della segreteria nazionale di Azione, chiede che La Russa non sia più presidente del Senato. Nel centrodestra è invece calato, almeno finora, il silenzio sulla questione. Interviene solo il diretto interessato: "Sono stato frainteso".

Leonardo Apache La Russa, 19 anni, è il terzogenito del presidente del Senato Ignazio. Ad accusarlo di violenza sessuale è una ragazza di 22 anni. I presunti abusi sarebbero avvenuti dopo serata in una discoteca milanese lo scorso 18 maggio. La denuncia giorni dopo. La giovane, ex compagna di scuola di Leonardo La Russa, avrebbe riferito agli inquirenti di averlo incontrato nel locale, di avere bevuto qualcosa insieme e poi essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto del ragazzo.

Appresa la notizia, Ignazio La Russa assicura: "Dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Sicura è la forte reprimenda per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato". Il presidente del Senato si sposta oltre: "Di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni" e ancora "lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio".

Sono queste affermazioni che innescano la polemica politica. Durissimi i toni di Elly Schlein: "Al di là delle responsabilità del figlio, che sta alla magistratura chiarire, è disgustoso sentire dalla seconda carica dello Stato parole che ancora una volta vogliono minare la credibilità delle donne che denunciano una violenza sessuale a seconda di quanto tempo ci mettono, o sull'eventuale assunzione di alcol o droghe, come se questo facesse presumere automaticamente il loro consenso". La segretaria del Pd rincara la dose: "Il presidente del Senato non può fare vittimizzazione secondaria. È per questo tipo di parole che tante donne non denunciano per paura di non essere credute. Inaccettabile da chi ha incarichi istituzionali la legittimazione del pregiudizio sessista".

Non solo Schlein. A cascata si moltiplicano le note diramate dai parlamentari Pd contro La Russa. Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, parla di "parole indegne da parte della seconda carica dello Stato".

Toni duri anche da Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd: "La seconda carica dello Stato è fuori controllo, le sue dichiarazioni prospettano il tentativo di influenzare il corso della giustizia, gettano squallide ombre su una giovane donna e squalificano il ruolo di garanzia della Presidenza del Senato. Questo episodio si aggiunge all'attacco di Palazzo Chigi contro la magistratura e a un clima di complessivo attacco portato dall’esecutivo all’equilibrio dei poteri".

"La Russa è sconcertante - interviene Alessandro Zan, deputato Pd - la seconda carica dello Stato libera il figlio da ogni responsabilità, indagato in una vicenda delicata, di fatto pressando forze dell'ordine e magistratura e alimenta la narrazione tossica e perversa di colpevolezza delle vittime di violenza sessuale".

Fuori dal Pd è il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ad attaccare a testa bassa: "Ognuno è innocente fino al terzo grado di giudizio e capisco anche il dolore di un padre nel leggere certe accuse. Ma Ignazio La Russa non è solo un padre, è anche il presidente del Senato. Soprattutto non è un magistrato, né un organo inquirente. Per questo nella nota che ha diffuso è alquanto preoccupante che abbia già chiuso il caso: ha interrogato il figlio, ne ha decretato l'innocenza, mentre la testimonianza della ragazza non è attendibile perché 'drogata'. Per il ruolo che svolge, sarebbe stato meglio un dignitoso silenzio. Questa è invece un'ingerenza intollerabile da parte della seconda carica dello Stato verso chi sta svolgendo le indagini".

Secondo il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli: "È assolutamente inaccettabile la deriva che questo Paese sta prendendo con le cariche istituzionali e di governo: questa non è la Repubblica dei Fratelli d'Italia, che decidono sostituendosi alle leggi dello Stato e alla Magistratura. L'azione del presidente del Senato è inaccettabile e irriguardoso nei confronti di una ragazza che ha denunciato una violenza sessuale. Purtroppo, ci troviamo di fronte alla solita storia: la vittima finisce per diventare l’accusata".

Si spinge oltre Giacomo Leonelli, della segreteria nazionale di Azione, per il quale "La Russa non può continuare a fare il presidente del Senato". Per Leonelli "il problema non è cosa può aver fatto o meno il figlio, ma la presunzione di sostituirsi in virtù del ruolo a chi di dovere ('l'ho interrogato io') e la diffamazione gratuita verso la ragazza". "La Russa dice 'L'ho interrogato io, è innocente' - scrive ancora l'ex dem - se lo avesse detto, del proprio figlio, un avvocato di provincia gli avrebbero riso tutti dietro. Ma siccome lui è il presidente del Senato, ha la presunzione di potersi sostituire al giudice precostituito per legge. Deve lasciare".

Davanti alla tempesta scatenata, La Russa prova a sistemare le cose. "Mi dispiace - dice - essere frainteso. Lo dico sinceramente. Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio. Per il resto, sottolineo il mio rispetto per gli inquirenti e il desiderio che facciano chiarezza il più celermente possibile. Leonardo ha nominato un suo difensore e da ora toccherà a quest'ultimo decidere se e quando intervenire".

La vicenda, giudiziaria e politica, è insomma solo all'inizio.

