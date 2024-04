Il ritorno di Ignazio Marino: "Chiesi a una suora di spararmi al polpaccio se mi fossi ricandidato"

Sarà stato forse il caldo quasi estivo, sarà stata forse la location, il magnifico appartamento al primo piano di Palazzo Grazioli a Roma, oggi sede della Stampa Estera e un tempo teatro di alcune delle cronache più "avvincenti" (si fa per dire...) della storia della Repubblica, ma il gesto istintivo delle tante giornaliste e dei tanti giornalisti che hanno presenziato al grande ritorno di Ignazio Marino sulla scena politica è stato quello di sbottonarsi le camicie.

Il ritorno del "marziano"

Battute a parte, l'ex sindaco di Roma sarà capolista nella circoscrizione centrale nella lista di Alleanza Verdi Sinistra. È arrivato con la sua bicicletta - che ha legato nel cortile che un tempo ospitava le auto blu dei capi di Stato - e ci ha tenuto a spiegare, insieme ai suoi nuovi compagni di viaggio, le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare nuovamente camice bianco e bisturi: "Quando tornai negli Usa a fare il mio mestiere di chirurgo - ha raccontato - feci promettere ad una mia amica suora di spararmi al polpaccio se mi fosse di nuovo venuto in mente di candidarmi. Le dissi proprio il polpaccio perché se una persona che non sa sparare ti colpisce alla coscia può crearti problemi seri, mentre il polpaccio è più sicuro".

Sì, il "marziano" (soprannome a cui Marino dice di essere ancora molto affezionato) non è cambiato e la gaffe è sempre dietro l'angolo: ha motivato la sua volontà di tornare alla politica attiva con una lunga disamina sul pacifismo e sulle "ragioni dell'altro"; ha detto di voler lottare "per un'Europa che fermi la corsa agli armamenti e riprenda a coltivare il dialogo", ma ha esordito con l'immagine una suora che lo gambizza ferendolo con un'arma da fuoco e ha chiuso con la frase: "Sono una grande fan di Arnold Schwarzenegger e di Terminator (altra icona pacifista, ndr) e spesso, in sala operatoria, ero solito guardarmi attorno, mettere in ordine i pensieri e pronunciare solennemente: I'm back". Aneddoti, certo: ma ogni tanto Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si scambiavano sguardi e accennavano sorrisi, un po' come a dire "speriamo bene". Poi però tornavano seri, perché in fondo lo slogan della campagna di Avs è "Il coraggio di osare". E allora osiamo.

"La panda rossa? Non la venderò mai!"

Un'altra gaffe il "marziano" la sfiora a stretto giro, quando il collega Francesco Curridori chiede malignamente all'ex inquilino del Campidoglio che fine abbia fatto la famosa Panda rossa, quella che nel 2013 finì al centro del dibattito pubblico per essere più volte finita nella Ztl della Capitale senza regolare permesso e per dei goffi parcheggi in divieto di sosta. "Non la venderò mai - ha detto Marino divertito - e in caso la metterò all’asta perché credo abbia acquisito un certo valore. Anche ieri ci sono andato in università, perché quando io e mia moglie siamo a Roma ci spostiamo con quella". Non per essere pignoli, ma il mezzo comincia ad avere una certa età e verrebbe da chiedersi se oggi possa ancora circolare nella fascia verde, ma facciamo finta sia così. In fondo noi cronisti abbiamo sempre "amato" Ignazio Marino per la sua innata capacità di barcamenarsi come un simpatico elefante in una cristalleria; per la sua capacità di esternare la sua preoccupazione per il destino delle isole del sud del Pacifico, che si stanno inabissando a causa dei cambiamenti climatici, mentre guida un mezzo inquinante nel centro di Roma.

La polemica a distanza con Matteo Renzi

E non poteva mancare la più classica delle polemiche a distanza, quello con l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, quello che ordinò ai consiglieri comunali della Capitale di andare dal notaio per far decadere l'ex sindaco. Poco prima della conferenza stampa di Marino a Palazzo Grazioli, l'ex rottamatore ha scaricato tutte le colpe di quell'operazione sul Pd romano e sull'allora commissario, Matteo Orfini, ribadendo, però, che per lui il "marziano" è stato "una sciagura" per la Capitale al pari di Gianni Alemanno e di Virginia Raggi. "Non lo voterei neanche morto", ha detto ai giornalisti che lo incalzavano. "Non sapevo della dichiarazione di Renzi - ha detto Marino rispondendo alle domande di Today.it - ma io sinceramente non contavo sul suo voto. Quindi va bene così".

E ancora, rispetto alla possibilità di un'alleanza tra centristi, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, come unica possibilità di battere la destra al governo: "Non penso che i cittadini e le cittadine italiane siano capi di bestiame che vadano sommate; penso che questa sia una delle poche elezioni in cui i cittadini possono esprimere la loro preferenza per una candidata o un candidato da cui si sentono realmente rappresentati. Io ho sempre creduto nei diritti civili, nel no fermo alla guerra e alle armi, nella salute pubblica e nella scuola pubblica. Sono idee, visione e valori che dobbiamo illustrare e su cui dobbiamo cercare il consenso che io sono sicuro esiste". Infine, una battuta sul nuovo corso del Pd targato Elly Schlein: "Non ho mai incontrato Elly Schlein, ma alle primarie mi sono incuriosito ed ho ascoltato una sua lunga intervista su YouTube e mi è sembrata donna articolata nell'esprimere il proprio pensiero. Però poi conta come traduci le espressioni in voto. Non contano le dichiarazioni sui giornali ma in Parlamento", ha concluso. Chissà quale intervista della segretaria Pd avrà consigliato l'algoritmo di Google all'ex sindaco di Roma. Quello che è certo è che la campagna elettorale per le elezioni europee di giugno sta per entrare nel vivo e il "marziano" è tornato. Più in forma che mai.