"Io e il mio camerata votiamo a favore": bufera per l'intervento del consigliere FdI. In passato scrisse: "Gradita camicia nera"

"Io e il mio camerata votiamo a favore". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Verona è intervenuto durante l'assemblea di giovedì 20 giugno. Il "camerata" è Leonardo Ferrari, altro consigliere di FdI. A stupire tra l'altro, è l'assenza di proteste da parte del resto dei consiglieri. Le polemiche sono arrivate solo nelle ore successive. "Non sono più fratelli d'Italia ma fascisti d'Italia. È questo il linguaggio che dovrebbe caratterizzare i rappresentanti delle istituzioni democratiche? Non è la prima volta che assistiamo a uscite di questo genere da parte di esponenti del governo o del partito della premier Meloni", denuncia in una nota Angelo Bonelli (Avs).

Negli anni passati Mariotti aveva già fatto parlare di sé per una lettera inviata con l'indirizzo del comune in cui "Domenica 18 ottobre gita al Vit­toriale degli Italiani di Gabriele D'An­nunzio. Ricordo dei legionari fiu­mani. Sono graditi labari e gagliar­detti di rappresentanza e natural­mente la camicia nera".

"Ogni giorno una nuova dichiarazione scioccante, si dimetta"

Mariotti, "esponente storico della destra missina veronese", ricorda Bonelli, entrò in Comune per la prima volta nel 1990 con il Movimento sociale di Verona, per poi passare ad Alleanza nazionale e a Fratelli d’Italia

Io e il mio camerata votiamo a favore!

Il capogruppo FDI a Verona.

I fascisti d’Italia sempre più sprezzanti nei confronti della nostra democrazia forti del silenzio della loro leader Giorgia Meloni. Lavoriamo per un’alleanza popolare per mandare all’opposizione la Meloni pic.twitter.com/2QkY9WgRlt — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) June 21, 2024

"È semplicemente vergognoso che episodi del genere continuino a ripetersi. Massimo Mariotti deve dimettersi e deve essere espulso dal partito. Ogni giorno emerge una nuova dichiarazione scioccante: un giorno è il portavoce di un ministro, il giorno dopo un'incredibile affermazione di un consigliere. Questo clima preoccupante non può più essere tollerato e necessita di una presa di posizione ferma e decisa da parte di tutte le forze politiche", prosegue nella nota Bonelli.