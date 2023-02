Il Partito Popolare europeo contro Berlusconi: niente convegno in Italia per le sue parole contro Zalensky

Cointinua la tensione tra il Partito Popolare europeo e Forza Italia dopo le parole di Silvio Berlusconi su Zalensky di domenica scorsa. Infatti, i vertici del Ppe hanno deciso di annullare la manifestazione che si sarebbe dovuta tenere a Napoli quest'estate proprio dopo le parole dell'ex premier. "In seguito alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina abbiamo deciso di cancellare le nostre giornate di studio a Napoli" previste nel prossimo giugno. Questa la dichiarazione del presidente del Ppe e del gruppo parlamentare dei Popolari a Bruxelles, il bavarese Manfred Weber, via social. "Il sostegno all'Ucraina non è un optional: Antonio Tajani e Forza Italia nel Parlamento Europeo hanno il nostro pieno sostegno. Continuiamo la collaborazione con il governo italiano sulle materie Ue", ha poi aggiunto.

Ovviamente, dopo pochi minuti è arrivata la replica del coordinatore di Fi Antonio Tajani in difesa del suo leader: "Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido perciò la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e Forza Italia hanno sempre votato come il Ppe sull'Ucraina come dimostrano gli atti del Parlamento europeo".

Ma è tutta Forza Italia a stringersi intorno al suo leader, dopo Tajani interviene anche Fulvio Martusciello capo-delegazione di FI al Parlamento Europeo. "Forza Italia aderisce da 25 anni al Ppe e il Presidente Berlusconi ne incarna da sempre storia e valori. In Italia è interprete e garante dei valori cristiani ed europei su cui si fonda l'Unione Europea. Riteniamo pertanto inaccettabili le parole del Presidente Weber". "Berlusconi - prosegue Martusciello - è da sempre uomo di pace, unico leader occidentale capace di mettere al tavolo Stati Uniti e Russia, ponendo fine ad oltre cinquant'anni di guerra fredda. Le posizioni sull'Ucraina sono le medesime e sono quelle di totale appoggio alla linea del governo italiano, dell'Europa, della Nato e degli Stati Uniti. Posizioni espresse con sei voti chiari e netti in favore dell'invio di armi, per difendere l'Ucraina dall'invasione russa. Per Forza Italia e per Berlusconi - sottolinea il capodelegazione azzurro - parlano i fatti. Non comprendiamo le ragioni per cui, senza preavviso, il presidente Weber abbia deciso di annullare l'evento del Ppe a Napoli. Qualsiasi altra ipotesi - conclude l'eurodeputato - è pretestuosa, strumentale e non corrispondente al vero"