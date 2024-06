Ilaria Salis è arrivata in Italia, il padre: "La fine di un incubo"

Dopo 16 mesi di prigionia in Ungheria, Ilaria Salis è tornata in Italia. L'eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra è arrivata nella casa di famiglia a Monza, intorno alle 19, insieme ai genitori che sono andati a prenderla nel paese magiaro ieri, quando è stata liberata, dopo l'elezione al Parlamento europeo. Dall'interno del veicolo ha accennato un sorriso, di fronte ai tanti giornalisti che affollavano l'ingresso di casa.

Forte l'emozione in famiglia, che descrive il ritorno dell'insegnante in Italia come la fine di un incubo. "Ci siamo anche fatti anche una foto davanti al cartello di Monza, perché era una bella esperienza'', ha raccontato parlando con i giornalisti Roberto Salis, padre di Ilaria, dopo l'arrivo a Monza con la figlia. L'europarlamentare eletta nelle file di Alleanza Verdi Sinistra lunedì compirà 40 anni. ''Faremo qualcosa'', ha detto il padre rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se sia in programma una festa di compleanno. Ne dobbiamo fare due perché abbiamo quello dell'anno scorso''. E poi il padre ha precisato che "Ilaria è molto stanca e provata. Ha avuto un periodo di carcerazione molto intenso e ha subito delle torture. Adesso ha bisogno di riposarsi, occorrerà un po' di tempo''.

Il rientro era atteso da quando ieri le è stato tolto il braccialetto elettronico, misura cautelare imposta perché l'attivista italiana è sotto processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti. Ieri, infatti, il giudice ungherese le ha concesso l'immunità sospendendo il processo dove è accusata di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra. Già da qualche settimana Salis era ai domiciliari col braccialetto elettronico dopo aver passato 15 mesi in carcere. Dopo la sua elezione con Alleanza Verdi-Sinistra l'attivista può godere dei privilegi degli europarlamentari a iniziare dall'immunità.

Il giudice ungherese potrebbe comunque chiedere al Parlamento europeo di avviare la procedura di revoca dell'immunità. Se la maggioranza del Parlamento europeo voterà per la revoca, il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell'eurodeputata. In caso contrario il processo nei confronti di Salis potrebbe proseguire al termine del mandato. Il caso dunque non è ancora chiuso. Va inoltre sottolineato che la norma sull'immunità non può essere invocata in caso di flagranza di reato. Bisognerà quindi stabilire se il video che l'accusa ungherese invoca come prova della colpevolezza di Salis possa rappresentare flagranza. In questo caso dovrebbe esprimersi una commissione parlamentare Ue.