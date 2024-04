Ilaria Salis al Parlamento Europeo? "Non sarebbe la prima criminale in aula": la stoccata di Budapest

Una candidatura definita "inconcepibile" da Budapest, quella dell'insegnante ed attivista Ilaria Salis alle prossime europee, per le quali è in corsa con Alleanza Verdi Sinistra. "Se Salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera, non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale", ha aggiunto l'eurodeputata di Fidesz ed ex ambasciatrice dell'Ungheria a Roma, Eniko Gyori, parlando alla stampa italiana.

Parole di fuoco che arrivano a pochi giorni dalla conferma della sua candidatura con Avs-Alleanza Verdi e Sinistra come capolista nel Nord-Ovest. Una scelta definita da Nicola Fratoianni "uno strumento" messo a disposizione "dopo tanto silenzio, e anche dopo un confronto con la famiglia Salis". "Siamo convinti che di fronte a una situazione come questa, servano degli atti concreti", ha spiegato Fratoianni.

"Mia figlia è imputata, non è condannata", afferma il padre della 39enne rispondendo all'eurodeputata ungherese. "Se qualcuno definisce mia figlia una criminale non fa che comprovare quanto stiamo dicendo e quanto abbiamo scritto nella mozione che presenteremo in aula. Voglio essere chiaro - ha proseguito Roberto Salis - il fatto che mia figlia sia una candidata non può essere un'aggravante".

"Salis non è un'eroina"

L'insegnante 39enne è detenuta in Ungheria da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito alcuni individui nazionalisti durante la Giornata dell'Onore, una commemorazione neonazista che si tiene ogni anno a Budapest. La candidatura alle europee potrebbe rappresentare insomma una via di salvezza per Ilaria Salis. In Ungheria è sufficiente la presentazione nelle liste per far scattare l'immunità, mentre in Italia occorre l'elezione effettiva.

Quelle di oggi non sono le prime dichiarazioni ostili da parte di Budapest: "Ilaria Salis non è un'eroina", ha scritto pochi giorni fa in un post su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. "Lei e i suoi 'compagni' sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti. Tutto il resto è una mera invenzione politica, e noi difenderemo la reputazione e l'integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo".

In un videomessaggio Kovacs ha poi speso dure parole sull'operato di Roberto Salis, papà della 39enne: "Il padre di Ilaria Salis ha parlato a tutta la stampa occidentale, comprese alcune testate Usa. È stato anche invitato all'europarlamento e ha lanciato accuse gravi e infondate o ha rilanciato altre accuse infondate che non possono rimanere senza una risposta. È stato lui a trasformare il caso della figlia in una questione politica e ora appare sorpreso che vengano date risposte politiche a queste accuse totalmente infondate".