"Ilaria Salis libera subito": occupato il Consolato ungherese

Nuova mobilitazione per chiedere la liberazione dell'insegnante 39enne Ilaria Salis. Nella mattinata del 9 febbraio decine di attivisti del centro sociale "Rivolta" hanno occupato la sede del consolato ungherese di Venezia chiedendo al governo un intervento deciso che possa portare al suo trasferimento in Italia.

L'iniziativa si è svolta mentre il ministro della giustizia, Carlo Nordio, è in visita a Padova. "Vogliamo Ilaria libera subito - spiegano i manifestanti a VeneziaToday - perché questo processo è una farsa che vuole solo punire l'antifascismo, in uno stato dove vengono non solo tollerate, ma promosse, le ronde anti migranti ai confini e una politica antidemocratica". "l governo Meloni - aggiungono gli attivisti - certamente non si distingue per la vicinanza alla connazionale, e si limita a chiedere un equo processo".

Dall'11 febbraio scorso Ilaria Salis è detenuta in Ungheria in condizioni disumane, come hanno fatto notare le associazioni internazionali che si occupano di diritti umani e le testimonianze di Salis stessa, che in più di una lettera fatta avere al proprio legale ha parlato di una detenzione tra scarafaggi, topi, cimici da letto e l'impossibilità di comunicare regolarmente con l'esterno. Le immagini del processo, con Salis incatenata a polsi e caviglie, hanno fatto il giro del mondo scatenando indignazione per il trattamento processuale cui una cittadina viene sottoposta in uno Stato membro dell'Unione Europea.