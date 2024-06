Salis a Meloni: "Temo per la mia sicurezza". E chiede di scontare i domiciliari nell'ambasciata a Budapest

Ilaria Salis, la 39enne italiana a processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dicendo di temere per la sua incolumità. Nella lettera, indirizzata anche al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Salis chiede di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest per evitare "pericoli per la sua sicurezza", dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista.

L'attivista italiana era stata arrestata l'11 febbraio del 2023 ed è stata rilasciata lo scorso 23 maggio dopo il pagamento di 40mila euro di cauzione. Salis è candidata alle elezioni europee con la lista Alleanza Verdi e Sinistra come capolista nel Nord-Ovest. Attualmente la donna sta scontando i domiciliari in un appartamento di Budapest in attesa della fine del suo processo. Se dovesse risultare eletta potrebbe godere dell'immunità parlamentare perché funzionale a svolgere il proprio mandato.