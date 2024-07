"Salis vestita come una cameriera di Catanzaro". Feltri chiede scusa alla città

Un evento più unico che raro. Durante la trasmissione radiofonica "La Zanzara", condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24, il direttore del Giornale, Vittorio Feltri, ha chiesto scusa alla città di Catanzaro per una battutaccia rivolta a Ilaria Salis. Commentando la foto che ritraeva la neo eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra insieme a Mimmo Lucano e Carola Rackete, il vulcanico giornalista aveva commentato su TikTok: "La Salis vestita come una cameriera di Catanzaro, proprio la cosa più bassa che si possa immaginare".

La minaccia del sindaco: "Lo porteremo in tribunale"

Parole che avevano suscitato l'indignazione del sindaco della città calabra, Nicola Fiorita, che aveva replicato: "Vittorio Feltri, il vero volto della Padania. Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste. Questi sono i campioni dell’autonomia differenziata".

E ancora: "Si vergogni e se ha un minimo di decenza chieda scusa a Catanzaro e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità. Sempre più deciso alla resistenza contro la prepotenza e l’arroganza dei padani".

Le scuse del giornalista sono arrivate e il primo cittadino ha apprezzato, ma non ha rinunciato a lanciare qualche frecciata: "Avere ricevuto le scuse da Vittorio Feltri in diretta dai microfoni de La Zanzara di Cruciani e Parenzo - ha spiegato Fiorita - considerata la spigolosità del personaggio, non cancella l'amarezza e l'indignazione ma quanto meno le attenua. Feltri non chiede mai scusa, ne sa qualcosa Virginia Raggi; e se ha ritenuto di farlo, sia pure a denti stretti, vuole dire che ha capito di averla fatta grossa. Mi basta. Ma non dobbiamo commettere l'errore di abbassare la guardia nella difesa della nostra terra e dei nostri figli”.