Ilaria Salis sbarca su X, ma viene subissata di critiche

Debutto con polemica per Ilaria Salis su X nella sua nuova veste di parlamentare europea. L'attivista italiana, eletta nelle liste di Avs, crea un nuovo account sul social e sotto al suo primo post - una sorta di presentazione - piovono le critiche.

Salis pubblica una foto di lei appoggiata ai banchi del Parlamento Ue: sorridente, testa alta, badge al collo e aggiunge alcune righe: "Ciao a tutti! Sono Ilaria Salis e questo è il mio nuovo account X. Oggi è il mio primo giorno al Parlamento europeo a Strasburgo". Prosegue con un accenno alla sua vicenda personale: "Sono stata detenuta nell'Ungheria di Orban per oltre 15 mesi, dove i miei diritti fondamentali non sono stati garantiti a causa delle mie convinzioni politiche di antifascista. Se sono qui ora, è grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto votando e impegnandosi nella campagna per la mia liberazione e la libertà di tutti gli antifascisti. Sono così grata a tutti voi, continuiamo a lottare insieme". Quindi le sue linee programmatiche: "Credo fermamente che se vogliamo superare la crisi economica, sociale ed ecologica, l'Europa e il mondo intero debbano abbracciare i valori della solidarietà e dell'uguaglianza. Per realizzare questo cambiamento, dobbiamo fare affidamento sulla bella energia e sulla forza collettiva dei movimenti sociali e di tutti coloro che sperano e lottano per un mondo migliore. Che la solidarietà sia la luce guida dell'Europa!".

Hello world!



I am Ilaria Salis and this is my new X account.



Today is my first day at the European Parliament in Strasbourg.



I was detained in Orban’s Hungary for over 15 months, where my fundamental rights were not guaranteed because of my political beliefs as an antifascist.… pic.twitter.com/YlkKq26Aw9 — Ilaria Salis (@SalisIlaria) July 16, 2024

Il post ha avuto finora 1.3 milioni di visualizzazioni e oltre tremila commenti. Tra questi molti sono contrari alla neoparlamentare.

"Wrong person in the wrong place" cioè "Persona sbagliata nel posto sbagliato", si legge in un commento. In un altro post si legge: "Cara Ilaria, sei stata detenuta con gravi accuse per aver commesso crimini violenti aggredendo persone innocenti, ripresi da telecamere. L'immunità non è 'stata inventata per sfuggire alla giustizia".

C'è anche chi critica Salis non in riferimento alla sua vicenda personale ma ai primi passi nel Parlamento Ue e al voto contrario di Avs sulla risoluzione per il proseguimento del sostegno militare a Kiev. E' il caso della giornalista tedesca Constanze Reuscher che scrive "Tutti i diritti fondamentali, tranne quelli degli ucraini contro cui hai votato oggi?". La presenz di Salis a Strasburgo sembra destinata a fare discutere anche dopo l'elezione.