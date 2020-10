Come Immuni sfotte Salvini

Il social media manager di Immuni sfotte Matteo Salvini. Ieri il Capitano ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritraeva sorridente dietro un bel panorama di montagna, come ama fare nei giorni di festa. Ma a quel punto si è avventato su di lui il social media manager di Immuni con una risposta esilarante: "Hai appena scaricato Immuni e stai controllando le notifiche? Ottima idea. Grazie per aiutarci a proteggere il paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La reply è stata successivamente cancellata, ma intanto era stata fotografata e ritwittata un po' ovunque. Salvini aveva in alcune dichiarazioni pubbliche consigliato di non scaricare l'app, alludendo a presunti problemi di sicurezza: "Gli italiani chiedono garanzia totale sulla protezione e la tutela della riservatezza dei loro dati: quindi, fino a che non ci sarà questa garanzia totale io non scarico assolutamente nulla". Poi aveva accusato Immuni di non essere certificata e di essere in mano dei cinesi: "Prima di mettere in mano il mio telefonino a qualcuno che non è certificato e che ha dei soci cinesi ci penso diciotto volte". Come ricordato all'epoca da Punto Informatico, in realtà il Garante della Privacy, unica autorità in materia di dati personali, ha certificato la sicurezza di Immuni.

Gallery