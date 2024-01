Come funziona l'immunità parlamentare invocata dal deputato Emanuele Pozzolo

Si torna a parlare di immunità parlamentare per i deputati e i senatori in carica, dopo che Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, ha invocato questa garanzia costituzionale dopo quanto avvenuto a una festa di Capodanno a Rosazza, nel Biellese: un colpo partito dalla sua pistola ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. La procura di Biella ha aperto un fascicolo di indagine nei confronti del parlamentare: anche se Pozzolo sostiene di non essere stato lui a sparare, il colpo è partito dalla sua arma, un mini revolver da circa 400 euro, e quindi la mossa della procura è un atto dovuto per poter compiere tutte le indagini necessarie. Lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi sono le ipotesi di reato.

Pozzolo e l'immunità parlamentare per il test dello stub

Stando a quanto emerso finora, in un primo momento il deputato del partito di Giorgia Meloni avrebbe fatto ricorso proprio all'immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo. La mattina successiva alla festa (il primo gennaio), Emanuele Pozzolo avrebbe accettato di sottoporsi al test dello stub sia sulle mani sia sugli indumenti, richiamando tuttavia l'immunità parlamentare per opporsi al sequestro degli abiti. Gli investigatori sono certi che il passare delle ore non ha messo a rischio l'attendibilità del test.

L'articolo 68 della Costituzione

In cosa consiste l'immunità richiamata da Pozzolo? Cosa significa in termini pratici e come viene concessa? Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione recita: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza". "Analoga autorizzazione - si legge nel terzo e ultimo comma dell'articolo 68 - è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".

Significa che, per portare avanti indagini o atti di ispezione su un membro del Parlamento, l'autorità giudiziaria deve chiedere alla Camera o al Senato una specifica "autorizzazione a procedere". Si tratta della cosiddetta "inviolabilità": vale solo nel periodo in cui il parlamentare è in carica e può riguardare anche atti commessi dal politico al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

C'è una procedura precisa per la richiesta di autorizzazione a procedere. La procura competente deposita in Parlamento la richiesta, che viene poi esaminata da un organo preposto che varia a seconda della Camera di appartenenza del ministro o del parlamentare. Al Senato questo organo si chiama giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, mentre alla Camera - che è il ramo del Parlamento cui appartiene Pozzolo - prende il nome di giunta per le autorizzazioni. In giunta vengono proposte delle relazioni, poi esaminate e votate dai membri.

La richiesta sbarca infine in aula, cui compete la decisione finale: qui viene votata dai parlamentari, che possono accoglierla o respingerla. La giunta è competente ad esaminare anche le questioni relative all'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai deputati, nonché alla concessione dell'autorizzazione per sottoporre a procedimento penale i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Questo avviene nel caso in cui tali ministri siano anche deputati: se non sono parlamentari o sono senatori, la competenza spetta al Senato.

Dopo la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993, la magistratura non deve più chiedere l'autorizzazione della Camera prima di svolgere indagini su un deputato, ma solo nel caso in cui debba procedere al suo arresto o ad altre limitazioni della libertà personale.