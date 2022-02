Grillo incontra Conte: ecco come cambierà il Movimento 5 Stelle

Beppe Grillo è arrivato a Roma per incontrare Giuseppe Conte e i vertici del Movimento. Stavolta c’è una bella gatta da pelare e c’è da farlo in fretta. Dopo l’esperienza di Governo e la nuova leadership di Conte, il Movimento ha deciso di farsi partito e fare sul serio. Per cui non può permettersi di bucare le prossime elezioni amministrative, soprattutto le politiche, che sono dietro l’angolo. Se il Movimento vuole competere con gli altri partiti, deve strutturarsi sui territori nel più breve tempo possibile e cominciare a lucidare le armi della campagna elettorale. Invece no. Tutto fermo perché il tribunale di Napoli ha sospeso lo statuto del Movimento, congelando la presidenza di Conte. Il tempo è un fattore fondamentale perché, in queste ore in cui si studieranno delle soluzioni, il timore è che, qualunque sarà la via d’uscita, potrebbe non essere ad un passo.

Una delle possibilità poste sul tavolo sarebbe quella di nominare un comitato di garanzia o un comitato direttivo. Sarebbe questo a dover elaborare un nuovo statuto, sulla base del quale, chiamare a raccolta tutto il popolo a 5 stelle e votare sia il nuovo statuto sia una eventuale nuova leadership. Ma a che prezzo? Sono questioni che richiedono tempo e precisione chirurgica. Ma il tempo non c’è. E più scorrono giorni e settimane in questa condizione, più la leadership di Conte viene appannata. In questi giorni dunque Conte, ammorbato dalle lungaggini delle pratiche legali e dall’ennesima spallata di Beppe Grillo, torna ad essere tentato dalla suggestione di mollare tutto e lanciarsi sul progetto di un proprio partito personale. Ma, come commentato da fonti parlamentari, c’è da capire "con quali mezzi pensa di poter fondare e sostenere un partito? Ci vogliono i soldi".

Intanto però lo stesso ex Premier ha confermato che si vedrà con Grillo, aggiungendo solo che al momento "stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni", perché "la vita di una forza politica non può interrompersi per un provvedimento giudiziario, peraltro provvisorio, cautelare. E quindi stiamo trovando delle soluzioni per procedere ancora più forti".

Nelle prossime ore dunque Grillo si incontrerà con Conte e pochi altri per prendere decisioni dalle quali i parlamentari vengono tenuti all’oscuro. Gli stessi deputati e senatori a cui lo stesso garante ha imposto il silenzio più totale. Rispettato da tutti come una liturgia.