Com'è andata davvero la missione americana di Giorgia Meloni

C'era scetticismo alla Casa Bianca quando Giorgia Meloni è diventata premier, ma dietro i sorrisi che il presidente Usa Joe Biden ha riservato al primo ministro italiano durante la riunione nello Studio Ovale c'è il riequilibrio dei rapporti transatlantici tra Usa e Italia dopo le aperture alla Cina riservate dai governi Conte.

Come spiegano anche i media statunitensi, dopo l'iniziale diffidenza nei confronti di Meloni – alimentata dalla feroce retorica contro migranti e diritti gay e ai distinguo con l'Unione Europea - la Casa Bianca vede in Giorgia Meloni un forte partner geopolitico, non tanto per lo sforzo congiunto in Ucraina, quanto per la volontà espressa dalla premier di ritirare l'Italia dalla Belt and Road Initiative cinese.

Se i disaccordi sulle politiche interne - in primis diritti Lgbt - restano, Meloni torna in Italia dopo aver riallineato l'Italia nella sfera di influenza Nordamericana. E la stessa premier da Washington si dice 'molto soddisfatta' in una intervista a Skytg24 affermando di aver mostrato "che il nostro governo è affidabile". Sullo sfondo la prossima guida italiana del G7: da leggere in questa direzione l'incontro con Kristalina Georgieva, direttore del Fondo Monetario Internazionale a margine di un ricevimento nella residenza dell'ambasciatrice Zappia

"Abbiamo scambiato qualche battuta sul G7 a guida italiana nel 2024 e naturalmente anche sulla Tunisia" ha detto Meloni rivendicando quel piano Mattei per l'Africa di cui gli accordi di Tunisi - soldi dalle Ue per fermare le partenze di migranti irregolari - è solo un primo tassello.

E c'è proprio il piano per l'Africa - oltre alla richiesta di appoggio per ospitare a Roma l'Expo 2030 - tra i temi al centro dell'incontro con Biden. "Ho notato una consapevolezza di un tema che, appunto, spiego o cerco di spiegare con dovizia di particolari in ogni contesto multilaterale - l'ho fatto al vertice Nato, l'ho fatto al G7, l'ho fatto al Consiglio Europeo - ma mi pare di riconoscere anche la consapevolezza che l'Italia può giocare in questo un ruolo di portavoce, di leadership, di guida spero proprio per la capacità che ha anche di capire il punto di vista dei Paesi africani" dice la premier Giorgia Meloni.

"Probabilmente senza il ruolo che l'Italia ha avuto sarebbe stato più difficile raggiungere l'accordo che è stato raggiunto tra Tunisia e Unione europea - rivendica la presidente del Consiglio -. Non solo per l'approccio tunisino, ma anche per quello che l'Unione Europea aveva e che era all'inizio un po' diverso da quello che noi abbiamo promosso, cioè un approccio pragmatico, capire anche quali sono i rischi che si corrono, quali sono le alternative in campo. E questo è un lavoro che abbiamo fatto noi e alla fine mi pare abbia portato i propri risultati". "La conferenza sulle migrazioni è un'altra iniziativa sulla quale anche gli Stati Uniti sono stati molto interessati, ci hanno fatto i complimenti. Insomma, ritengono che possa essere molto utile mettere insieme tutti i Paesi del Mediterraneo allargato - quindi non solamente Paesi africani, Unione europea ma anche i Paesi arabi - per ragionare insieme su come si fermano i flussi migratori. Perché poi, purtroppo, attraverso le reti di trafficanti che non corre solamente la mercificazione degli esseri umani, dei migranti. Spesso le stesse organizzazioni si occupano di tratte di droga, di organi, di esseri umani. E quel potere che queste organizzazioni criminali stanno assumendo si rivolta anche contro gli Stati, contro la loro stabilità, particolarmente in Africa. Quindi tutto diventa, in una guerra che è sempre più ibrida, un problema che noi dobbiamo focalizzare. Questo, quindi, riguarda l'Alleanza Atlantica per esempio, riguarda i nostri partner, riguarda noi, riguarda i Paesi europei".

Giorgia Meloni anticipa anche uno dei temi che l'Italia proporrà al prossimo G7, quello dei rischi connessi allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. "Non ci stiamo rendendo conto dei rischi possibili e rispetto alle potenziali opportunità sono più timorosa delle conseguenze" dice ancora la premier. "Mentre noi abbiamo sempre avuto un progresso che aiutava a migliorare le nostre competenze ma senza mai mettere in discussione la centralità dell'uomo", adesso il rischio è di "sostituirlo con la tecnologia, e questo deve fare paura: l'impatto sul mondo del lavoro può essere devastante", prosegue Meloni.

E quindi la Via della Seta cinese?

Giorgia Meloni ha anche chiarito la nuova posizione dell'Italia, agganciata a Washington e più distante dalla Cina rispetto a quanto portato avanti dai precedenti governi, parlando di un'alleanza con gli Usa e dialogo con la Cina: "Il mercato non può essere libero se non è anche equo, altrimenti rischiamo di devastare i nostri sistemi industriali che hanno degli standard elevati che altri non hanno. Dunque non decoupling ma derisking nella definizione delle catene di approvvigionamento. È un dibattito che va fatto insieme alla Cina non contro la Cina" ha detto la presidente del Consiglio.

"La base della politica estera è parlare con tutti difendendo i propri interessi e dicendo le cose che non funzionano. Ad esempio in passato qualcosa non ha funzionato sulle catene di approvvigionamento. Quando c'era chi diceva che bisognava controllare le catene fondamentali di approvvigionamento era bollato come tardo tentativo autarchico, non è autarchia ma lucidità di capire che se devolvi le cose strategiche a realtà su cui non puoi avere certezze rischi" spiega Meloni.

Unico scivolone da registrare l'infelice uscita con il senatore americano Chuck Schumer che aveva chiesto alla premier se i tre colori della bandiera italiana rappresentano qualcosa. La risposta "sì, è per qualcosa, sono molte cose" non ha mancato di suscitare una certa ilarità.