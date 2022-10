Macron sceglie la diplomazia e vede Meloni: "Incontro importante per l'Ue"

Alla fine Emmanuel Macron ha scelto la strada del dialogo e della diplomazia e non dello scontro con l'Italia. Il presidente della Repubblica francese ha incontrato a sorpresa in serata il premier Giorgia Meloni, in un incontro che ha definito “informale ma importante nell'ambito dei rapporti tra Italia e Francia e per quanto riguarda l'Unione europea", secondo quanto riportato dall'Agi. L'inquilino dell'Eliseo è stato così il primo leader straniero a incontrare il nuovo presidente del Consiglio italiano, insediatosi proprio oggi.

Macron era a Roma per intervenire insieme al presidente Sergio Mattarella all'assemblea della comunità di Sant'Egidio 'Il grido della pace' e domani ha in programma un incontro con il papa in Vaticano, da tempo programmato. Fino ad ora non aveva ufficialmente fatto le congratulazioni a Meloni e si era mostrato freddo all'ipotesi di incontrarla, nonostante si trovasse nella nostra capitale. Ma alla fine ha cambiato idea ed è stato organizzato il faccia a faccia in un albergo della città. "I rapporti tra Italia e Francia sono più importanti delle persone", ha detto Macron.

Il premier italiano sta provando in tutti i modi a rassicurare i partner europei sul fatto che non cercherà lo scontro con Bruxelles, ma che è pronta a collaborare con le istituzioni comunitarie. E dai vertici dell'Unione europea sono arrivati diversi messaggi diplomatici, non ultimo dello del commissario al Mercato Unico, il francese Thierry Breton, che ha sostenuto addirittura di non aver “mai avuto dubbi sul fatto che il nuovo governo italiano sarà in grado di rispettare gli impegni presi dal vecchio governo" e che le prime scelte di Meloni dimostrano che "è totalmente in linea con il percorso europeo". La sua intervista rilasciata proprio oggi è stata l'anticamera dell'apertura, successiva, di Macron.

Da Parigi erano arrivate dichiarazioni durissime dopo la vittoria delle elezioni da parte della coalizione di centrodestra guidata da Fratelli d'Italia. La Francia sarà "attenta" al "rispetto" dei diritti umani e del diritto all'aborto in Italia, aveva detto la premier francese Elisabeth Borne. All'inizio di ottobre poi il Segretario di Stato francese per gli Affari europei, Laurence Boone, aveva avvertito che Parigi sarebbe stata "molto vigile sul rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto", affermazioni definite “interferenze inaccettabili" da Meloni. Macron ha cercato di calmare le acque poi venerdì, assicurando nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo di essere "assolutamente pronto a lavorare con lei", seppur allora si era mostrato freddo all'idea di incontrarla.

Da parte sua Meloni ha lanciato negli ultimi giorni una charm offensive a suon di dichiarazioni per ribadire il suo attaccamento alla Nato, la sua determinazione a sostenere l'Ucraina e il suo europeismo, nominando anche personalità che hanno rassicurato gli alleati come Antonio Tajani agli Affari Esteri e Giancarlo Giorgetti all'Economia. Una strategia che per ora sembra funzionare.