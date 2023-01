Al congresso della Cgil parte l'inno dell'Urss: è polemica. Il sindacato: "Un errore"

Per il sindacato è stato solo "un errore", ma la giustificazione non convince tutti e il caso continua a far discutere. Parliamo di quanto accaduto durante il congresso della Cgil che si è tenuto a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, e che ha visto la presenza, tra gli altri, del segretario generale Maurizio Landini. Ebbene, il "fattaccio" è ormai noto e documentato da immagini che hanno fatto ben presto il giro dei social: quando il neo segretario bolognese Michele Bulgarelli è stato proclamato ed è salito sul palco, è partito l'inno dell'Unione Sovietica cantato dal coro dell'Armata Rossa. Un inno la cui melodia è peraltro uguale a quella dell’attuale inno russo, anche se il testo è diverso.

Inevitabili le polemiche. Com'è possibile che nel 2023 al congresso di un sindacato parta l'inno dell'Urss? Alla Cgil di Bologna hanno spiegato che si è trattato di un banale errore: il dj avrebbe dovuto far partire l'inno dell'Internazionale, storico canto socialista, ma si sarebbe sbagliato con l'inno dell'Urss. "Il Congresso della Camera del Lavoro di Bologna si è concluso sulle note dell'Internazionale - si legge infatti in una nota della Cgil Bologna -, da sempre inno del movimento dei lavoratori, e che ci ricorda l'istanza internazionale da cui nasce il sindacato".

"Tra le diverse operazioni di voto - prosegue la Cgil -, prima dell'elezione della Segreteria, dalla regia è stato confuso l'inno sovietico con l'Internazionale. Le polemiche scaturite in seguito a questo mero errore materiale non possono far dimenticare la posizione della CGIL sulla guerra, posizione nota e contenuta in tutti i nostri documenti". Insomma, si sarebbe trattato solo di un "incidente". E le polemiche che ne sono seguite sarebbero frutto di mere "speculazioni".

Questa almeno è la tesi del sindacato, ribadita anche dal nuovo segretario Bulgarelli. "Abbiamo già scritto che si è trattato di un errore materiale e lo riconfermo" ha fatto sapere il neo segretario all’Adnkronos. "Dalla destra d'altra parte che ci dobbiamo aspettare? Non voglio abbassare il livello della discussione".

In effetti a destra non sono mancate le prese di posizione. "Chiedo a chi vede queste immagini se trova normale che al congresso della Cgil si festeggi con l'inno dell’Urss" ha detto il viceministro delle Infrastrutture e deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami. "E Landini, presente, non dice nulla. Poi chiediamo pure da che parte stanno verso il governo Meloni".

