Insulti a Meloni, il leader dei Placebo è indagato per vilipendio

Un fascicolo per vilipendio delle istituzioni è stato aperto dalla procura di Torino in merito al caso delle parole pronunciate contro Giorgia Meloni da Brian Molko, frontman del gruppo musicale britannico Placebo, durante un concerto a Stupinigi, alle porte di Torino, nell'ambito del festival Sonic park. "Razzista, fascista, pezzo di m... vaff..." sono stati i pesanti insulti alla presidente del Consiglio, pronunciati lo scorso 11 luglio dal cantautore e chitarrista anglo-statunitense cresciuto in Lussemburgo. Molko si era rivolto in italiano ai circa cinquemila spettatori presenti al concerto.

L'iniziativa fa seguito a un rapporto trasmesso a Palazzo di giustizia dai carabinieri. Durante l'esibizione dei Placebo, i carabinieri avevano segnalato il caso al pubblico ministero del 'turno urgenze' della procura del capoluogo piemontese.