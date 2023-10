Boldrini: “Sui migranti il Governo è incapace, per loro è solo caccia al nemico”

Sono passati ormai dieci anni da quel 3 ottobre del 2013, la notte in cui 368 migranti, in gran parte provenienti dall’Eritrea, persero la vita davanti all'Isola dei Conigli, a Lampedusa. Da allora, sono più di 28 mila le donne, gli uomini e i bambini morti e dispersi nel tentativo di raggiungere l’Europa. E negli anni il Paese è cambiato, alla pietas una parte della popolazione ha sostituito un sentimento di vero e proprio odio verso chi scappa dalla fame o dalle guerre. Un sentimento, mosso dalla paura, su cui le destre oggi al Governo hanno cristallizzato una fetta importante del loro consenso. Sull’altra "sponda politica", Laura Boldrini continua a parlare di accoglienza, sfidando a viso aperto chi negli anni l’ha insultata e diffamata in ogni modo, dall’ultimo degli haters al vicepresidente del Consiglio.

"Ricordo molto bene quei giorni - racconta - e il dolore che suscitò quella tragedia. Ero presidente della Camera e la stessa sera del 3 ottobre, con una delegazione di deputate e deputati, andammo a Lampedusa per manifestare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza ai sopravvissuti, alle famiglie delle vittime, alla comunità dell’Isola e alla sua sindaca Giusy Nicolini. Anche Enrico Letta, che all’epoca era il premier, andò a rendere omaggio alle vittime. E poco dopo si fece promotore di Mare Nostrum che, per un anno circa, fu essenziale per limitare i morti in mare. Poi fu sospesa e da allora contiamo circa 28 mila morti. Una strage che dobbiamo fermare. A 10 anni da quella tragedia, a Lampedusa, insieme a ragazze e ragazzi di tutta Europa, il Comitato 3 Ottobre ha organizzato diversi eventi tra cui la rassegna 'A Europe of Rights' per ricordare quella tragedia, ma nessun rappresentante del governo ha avvertito la necessità di partecipare alle commemorazioni. Pensavamo fossero illazioni di stampa. Abbiamo aspettato fino a sera. E invece è andata proprio così. Nessun ministro si è scomodato. Neanche un sottosegretario e la cosa, forse, più grave è che non abbiano sentito neanche una dichiarazione di cordoglio della premier.

In questi giorni abbiamo dovuto sentire esponenti di primo piano della maggioranza sostenere che bisogna 'dissuadere i salvataggi' e che gli stati europei che finanziano le navi umanitarie vogliono fare 'invadere l’Italia dai migranti', che chi salva le persone in mare rappresenta 'un pericolo per l’Italia'. Invece di fare la guerra alle ONG o attaccare altri stati europei e, addirittura, la magistratura, il governo dovrebbe farsi capofila di un’operazione europea di monitoraggio e salvataggio, ma non lo fa. Così come servono vie legali per entrare in Italia e in Europa, rivedere l’accordo di Dublino prevedendo anche la redistribuzione tra gli stati membri, superare la legge Bossi-Fini che lo stesso Gianfranco Fini ha definito obsoleta. E anche questo il governo non lo fa. Serve che l’Unione europea elabori una strategia e stringa accordi con i paesi di origine dei migranti per rafforzare la cooperazione internazionale che sia fondata sul rispetto dei diritti umani. E invece di smantellarla, serve tornare all’accoglienza diffusa e una piena attuazione della Legge Zampa sulla tutela dei minori non accompagnati. Basta misure inefficaci, basta decreti propaganda, basta cercare un nemico al giorno, basta urlare al complotto. Sono al governo: si assumano le loro responsabilità a cominciare dal salvare seriamente le vite in mare".

Il fallimento della premier

Nel frattempo, il memorandum sui migranti siglato con la Tunisia, l’accordo su cui Giorgia Meloni aveva investito moltissimo per fermare le partenze, rischia di saltare: Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato che il suo Paese non accetterà i fondi stanziati dall’UE perché le cifre, a suo dire, sarebbero irrisorie. La domanda che sorge spontanea è perchéla premier stia ripetendo esattamente gli stessi errori che fecero i predecessori con la Libia. ?

"Sono stata da poco in Tunisia insieme al mio collega Peppe Provenzano e abbiamo visto con i nostri occhi, ascoltato con le nostre orecchie, la situazione drammatica che il popolo tunisino sta vivendo. Quando abbiamo detto che la Tunisia non è un Paese sicuro e Kais Saied non è un interlocutore affidabile, che per stipulare accordi con lui è necessario condizioni chiare sul rispetto dei diritti umani e sulla liberazione dei prigionieri politici e sul ripristino del processo democratico, ci hanno accusati di remare contro l’Italia e di voler boicottare il memorandum.

Ora i fatti ci danno ragione: Saied vuole ricattare l’Italia e l’UE ed ha in mano l’arma del, presunto, controllo delle partenze dai porti tunisini. È al popolo tunisino che i nostri aiuti devono essere rivolti, a migliorare le condizioni di vita e la tutela delle libertà civili e democratiche. Oggi il 90% dei giovani tunisini vuole andare via perché non vede un futuro e Saied ha trasformato i migranti subsahariani nel capro espiatorio della situazione drammatica in cui versa il suo Paese. Ora contro i migranti subsahariani, in Tunisia, è in atto un’ondata di violenza e aggressioni. Ci hanno raccontato di persone picchiate, aggredite, cacciate dalle loro case. Quale altra speranza possono avere, a questo punto, se non scappare anche dalla Tunisia e sperare di raggiungere l’Europa?".

La caccia al nemico ?

Dopo gli attacchi alla Germania e alle Ong, la premier ha attaccato i giudici di Catania che non hanno convalidato il fermo di quattro profughi ospiti del centro di Pozzallo sostenendo che "un pezzo di Italia aiuta gli arrivi illegali". Il vicepremier, Matteo Salvini, invoca una riforma della giustizia che punisca i giudici che non si allineano alle decisioni del Governo. Insomma, sui migranti si apre un nuovo scontro istituzionale tra politica e magistratura.

"È la perenne e costante caccia al nemico che la destra e questo governo praticano con una pervicacia seconda solo all’incapacità di assumersi la responsabilità di risolvere i problemi delle italiane e degli italiani. È successo anche con decreti emanati da governi di centro sinistra, o leggi votate da maggioranze diverse da questa, che i giudici sollevassero questioni di legittimità e di costituzionalità. Nessuno, in quelle circostanze, ha urlato al complotto, ma lo scontro con la magistratura è una delle cifre politiche della destra fin da quando, 30 anni fa, Berlusconi la inaugurò.

Nel merito del provvedimento di Catania, dato che i ministri Piantedosi e Nordio hanno annunciato ricorso, si pronuncerà la Corte di Cassazione. Vedremo. Quello che non è accettabile è la campagna che si sta alimentando contro la giudice in questione. In questi giorni abbiamo perfino letto particolari della sua vita privata che non hanno alcun nesso con il suo lavoro e con il suo provvedimento. Oggi, stando ad alcune indiscrezioni di stampa, si valuterebbe anche un’ispezione del ministero. ?Credo che si stia davvero superando il limite non solo della necessaria separazione dei poteri di una democrazia sana, ma anche della decenza".