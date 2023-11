"Vi spiego perché gli accordi con la Libia hanno reso più potenti i trafficanti di esseri umani"

Giovane sacerdote della diocesi di Modena e Nonantola, Don Mattia Ferrari è da tempo un attivista della ong Mediterranea Saving Humans e opera come cappellano della nave Mare Jonio, l'unica della flotta civile battente bandiera italiana che solca le acque del Mediterraneo soccorrendo i migranti che partono dalle coste della Libia e della Tunisia.

In un post su X ha scritto: "l'accordo con l'Albania per la deportazione dei migranti soccorsi è una vergogna. Calpesta i migranti, rovina la civiltà, distrugge la fraternità". Perché ha usato la parola "deportazione"?

"I migranti bussano alle porte dell'Italia e dell'Unione Europea: caricarli su navi militari per portarli in un Paese fuori dai confini comunitari, per noi è a tutti gli effetti una deportazione: condanniamo questo accordo come condanniamo gli accordi con la Libia, quelli con la Tunisia e qualsiasi cosa si basi o sul respingimento o sulla deportazione".

Il premier albanese Edi Rama ha detto che è un aiuto all'Italia per la gestione degli arrivi.

"Bisognerà valutare nel merito il contenuto dell'accordo, ma il fondamento strutturale è sbagliato in base al diritto internazionale. In questa fase storica, dobbiamo rispettare le grandi convenzioni che ci sono state donate dalle generazioni dei nostri nonni e bisnonni; se iniziamo a smantellarle rischiamo di innescare spirali molto pericolose per tutta l'umanità. Condivido molto le parole del Cardinale Zuppi: l'Italia e l'Unione Europea hanno la capacità per accogliere le persone che bussano alle nostre porte, perché mandarle altrove?".

Tra martedì e mercoledì, c'è stato un nuovo picco di sbarchi a Lampedusa. In questo momento l'hotspot conta oltre 1200 persone e i barconi arrivano sia dalla Libia che dalla Tunisia. Da cosa dipendono, secondo voi, questi arrivi record?

"La situazione in Libia è sempre più infernale. Nel Paese Libia avvengono orrori che le Nazioni Unite hanno definito 'inimmaginabili'. Questo spinge le persone a partire. In più, il fattore climatico rende al momento la traversata ancora molto agevole".

Ha raccontato di essersi trovato di fronte agli orrori dei lager libici. Cosa ha visto?

"Noi di Mediterranea abbiamo avuto tanti contatti con migranti che si trovano in quelle strutture. Io stesso ho dovuto dare la benedizione in videochiamata a ragazzi cattolici ridotti in fin di vita nei lager, ragazzi che poi sono morti. Durante quelle videochiamate, ho visto corpi scarnificati, distrutti dalle torture che avevano subito. Insieme a Refugees in Libia, abbiamo diffuso dei video in cui dei giovanissimi vengono torturati con l'elettroshock".

Sono i video utilizzati dalla mafia libica per chiedere riscatti alle famiglie?

"Esatto. Dispiace dirlo, ma purtroppo la mafia libica diventa sempre più potente grazie agli accordi tra l'Italia e la Libia".

Si spieghi meglio.

"Due anni dopo la stipula di quei memorandum, grazie a un'inchiesta di Nello Scavo, abbiamo scoperto che Abd al-Rahaman al-Milad, detto Bija, uno dei capi della mafia libica e trafficante di esseri umani, era seduto al tavolo che discuteva la gestione dei flussi migratori in Italia. Lui e altri boss hanno acquisito molto potere, un potere che non è più nascosto, ma garantito da ruoli ufficiali nel sistema del respingimento e della detenzione. Nel 2021, Bija è diventato Maggiore della guardia costiera libica. Poi c'è Mohammed al-Khoja, un altro boss della mafia libica, che è diventato direttore del DCIM, un dipartimento che gestisce dodici lager a Tripoli finanziati dall'Unione Europea. L'Onu ha pubblicato un report in cui spiega come la guardia costiera libica cattura le persone in mare e le riporta a terra consegnandole alla mafia locale, che poi le mette nei lager per cercare di ricattare le famiglie o le utilizza per i lavori forzati".

Chi è il "comandante Bija" Abd al-Rahaman al-Milad, meglio conosciuto come "comandante Bija", nel 2021 è stato arrestato e poi scarcerato a Tripoli con l'accusa di traffico di esseri umani e contrabbando di carburante, un'accusa contenuta anche in un report stilato dalle Nazioni Unite. Bija è stato uno dei maggiori punti di riferimento della famigerata guardia costiera libica e ha operato indisturbato per anni su una nave fornita dal governo Italiano. Nel 2019, a Mineo, ha fatto parte di una delegazione governativa di Tripoli in un meeting organizzato dal ministero dell'Interno.

Una vera e propria tratta degli schiavi.

"Molti migranti, in realtà, arrivano in Libia con l'obiettivo di restarci: inizialmente non pensano di partire verso l'Europa; poi però si ritrovano in quel sistema infernale e scelgono di partire. Il numero di chi parte, come dicevo, dipende soprattutto dalle condizioni meteo: può capitare che ci siano periodi in cui i migranti sembrano di più, ma dipende dal fatto che molti aspettano anche mesi prima di riuscire a imbarcarsi".

A seguito della sua attività di divulgazione ha ricevuto delle minacce ed è sotto protezione. Si sente in pericolo?

"Sono sotto vigilanza su disposizione delle forze dell'ordine, perché sono stato minacciato sui social da un profilo anonimo che pare gestito da una sorta di portavoce della mafia libica. Ringrazio la procura di Modena per la protezione e continuo serenamente per la mia strada. La vicinanza della mia comunità mi fa sentire al sicuro".

Cosa spinge un parroco a lavorare insieme a esponenti dei centri sociali, fianco a fianco con il "disobbediente" Luca Casarini?

"La Chiesa cammina con tutte le persone di buona volontà. L'incontro tra noi non è stato casuale: sentiamo una comune fraternità con i migranti e con gli ultimi, anche se veniamo da storie diverse e anche se in passato i nostri mondi sono stati divisi da muri. Luca Casarini è stato invitato speciale del sinodo dei Vescovi e ha incontrato il Papa, che già tre volte ha citato Mediterranea Saving Humans durante l'Angelus della domenica; una volta in particolare ha ringraziato tutti quelli che lavorano nella Ong. E poi non ci sono solo io, con me ci sono altri parroci, suore, scout: questa è la Chiesa e questo è il Vangelo. Quindi, se dovessimo trovare un colpevole di tutto questo, il colpevole non sono io, non è il Papa, ma è Gesù".

C'è chi, anche nel governo, considera le organizzazioni come quella in cui lei opera complici dei trafficanti di esseri umani. Lei e le altre donne e uomini di Chiesa che siete in prima linea, come vivete questa ostilità?

"Noi rispettiamo tutte le istituzioni e desideriamo il dialogo con tutti. Non proviamo ovviamente odio verso nessuno, neanche verso chi mostra ostilità verso di noi. A noi dispiace che a pagare per tutto questo siano i migranti, che soffrono per le scelte che vengono fatte da chi governa. E ci dispiace anche per gli stessi governanti, perché siamo convinti che chi rifiuta l'accoglienza non ne comprenda la bellezza, non comprenda la gioia e la felicità di chi pratica la fraternità. Chi si chiude nella logica del respingimento si priva di questa gioia e noi proviamo dolore anche per lui".

Molti italiani percepiscono, però, i migranti come una minaccia; nel migliore dei casi dicono "aiutiamoli a casa loro". Basterà spiegare loro che si stanno privando di una gioia?

"In questo momento, i migranti non hanno né la libertà di partire, né la libertà di restare. Se per migrare sei costretto ad attraversare il deserto, i lager libici e poi il mare, significa che non sei libero di partire. Quella libertà dovrebbe prevedere canali legali e sicuri per spostarsi. Ma non c'è neanche una libertà di restare, perché chi resta nel suo Paese subisce il colonialismo economico delle nostre multinazionali ed è costretto a vivere in miseria. Da questa parte del mare servirebbe, mi passi il termine, una conversione personale e sociale. Dobbiamo uscire da questo individualismo fortissimo, sia come singoli che come gruppi. Dobbiamo smettere di fondare il nostro benessere da una parte su forme di colonialismo e dall'altra di respingimento".

In tutto questo, dov'è l'Europa?

"Siamo convinti che bisogna riprendere il cammino di costruzione dell'Unione Europea, un cammino che sembra essersi fermato. Le dico una cosa: le tante persone che operano in mare per salvare i migranti sono una bellissima rappresentazione dell'Europa. Lì in mezzo, ci sono donne e uomini che vengono dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, dalla Polonia, dall'Olanda, dall'Italia: sono persone che si sentono europee, che si uniscono nel farsi fratelli e sorelle di chi bussa alle nostre porte. L'Europa che collassa, rimandando degli esseri umani nell'inferno dei lager, rinasce dal basso, attraverso la carne e attraverso i corpi di tanti europei che si ritrovano nel Mediterraneo e condividono la missione di salvarli".

